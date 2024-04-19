Сергей Коньков: «У «Локомотива» все нормально, не надо ничего менять. «Магнитка» победила за счет тонуса»

Сергей Коньков уверен, что «Локомотиву» не стоит перестраивать игру.

«Сейчас не надо ничего менять. У « » все нормально. Нужно просто добавить в движении и использовать свои моменты. Серия только началась.

Вторая игра, считаю, будет показательной. Если «Магнитка» получит преимущество 2-0, то «Локомотиву» будет сложно. Посмотрим. Первая игра прошла. «Магнитка» переиграла «Локомотив» за счет тонуса. Все только начинается», – сказал экс-нападающий команды из Ярославля.

Также Коньков высказался о травме форварда «Локомотива» .

«Мне сложно сказать конкретно по игрокам. Думаю, тренерский штаб найдет оптимальный вариант. Важно то, как играет команда, какая у нее структура.

Второго такого человек, как Шалунов, у «Локомотива» нет. Командная игра всегда определяет результат. Потеря одного игрока, если вы хотите побеждать, не должна сказываться на результате. Для этого есть длинная скамейка и игроки, которые показывают свой уровень. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем», – отметил бывший форвард.