Сергей Коньков: «У «Локомотива» все нормально, не надо ничего менять. «Магнитка» победила за счет тонуса»

Теги Металлург Мг Локомотив Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Хоккей

Сергей Коньков уверен, что «Локомотиву» не стоит перестраивать игру.

«Сейчас не надо ничего менять. У «Локомотива» все нормально. Нужно просто добавить в движении и использовать свои моменты. Серия только началась.

Вторая игра, считаю, будет показательной. Если «Магнитка» получит преимущество 2-0, то «Локомотиву» будет сложно. Посмотрим. Первая игра прошла. «Магнитка» переиграла «Локомотив» за счет тонуса. Все только начинается», – сказал экс-нападающий команды из Ярославля.

Также Коньков высказался о травме форварда «Локомотива» Максима Шалунова.

«Мне сложно сказать конкретно по игрокам. Думаю, тренерский штаб найдет оптимальный вариант. Важно то, как играет команда, какая у нее структура.

Второго такого человек, как Шалунов, у «Локомотива» нет. Командная игра всегда определяет результат. Потеря одного игрока, если вы хотите побеждать, не должна сказываться на результате. Для этого есть длинная скамейка и игроки, которые показывают свой уровень. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем», – отметил бывший форвард.

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7 комментариев
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После потери Фукале, Трактор сдал, может быть с потерей Шалунова все будет по законам.
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Ещё один эксперд!!!🤣🤣🤣
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ты же вроде Динамовец,что топишь за Локо?
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Никулин
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следующие матчи будут другими, это по-любому локомотив должен показать всю свою мощь, теперь силы экономить не куда!
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Ответ Марат
После потери Фукале, Трактор сдал, может быть с потерей Шалунова все будет по законам.
А чего там с Шалуном?
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