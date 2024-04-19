Максим Березкин: «Металлург» ничем не удивил. «Локо» просто сыграл не в свою игру, которую показывал три раунда. Все полностью зависит от нас»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Максим Березкин Хоккей

Максим Березкин объяснил, с чем связано поражение от «Металлурга» (1:2).

– Все мысли должны быть во втором матче. Нам ничего не мешало, просто мы сыграли не в свою игру, которую показывали на протяжении трех раундов. Все полностью зависит от нас.

Я бы не сказал, что это следствие большой паузы. Все в наших головах. Команда чувствовала себя прекрасно.

Соперник ничем не удивил. Мы разбирали эту команду, знали, как она играет. «Металлург» показывает атакующий хоккей с хорошими передачами.

– Расскажите про ваш гол.

– Артур Каюмов здорово отдал передачу, я попал. Но это не имеет никакого значения, когда команда проиграла.

– Не сказалось ли отсутствие Максима Шалунова в третьем периоде?

– Все ко всему готовы, это хоккей. Всякое бывает. Мы должны добавить в цепкости, борьбе за нейтральные шайбы и нацеленности на ворота – в тех компонентах, в которых максимально сильно выглядели на протяжении всего плей-офф, – сказал нападающий «Локомотива».

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