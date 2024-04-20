Ротенберг о потолке в КХЛ: «Вы журналист, вам говорят – надо работать круглосуточно. Нужно повысить зарплату? Ребятам нужно больше работать при продлении сезона – нужно повышать зарплату»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о предложении увеличит потолок зарплат в КХЛ.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее предложил поднять потолок зарплат в КХЛ: «Надо, раз сезон продлили на месяц».

– Как относитесь к предложению Александра Медведева увеличить потолок зарплат на 10%?

– Должна быть логика. Вот вы журналист. Сколько у вас рабочий день? Шесть-девять часов, например.

Вам работодатель говорит – вам нужно работать круглосуточно, всегда быть на связи. При этом у вас вообще нет отпуска. Нужно ли повысить вам зарплату? Вот ответ на ваш вопрос.

Здесь все просто – если продлевается сезон, ребятам нужно больше работать. Значит, нужно повышать зарплату. Все логично, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

КХЛ сообщила о продлении сроков проведения следующего сезона до мая. В этом сезоне команды провели по 68 игр в регулярном чемпионате.

Потолок зарплат КХЛ составляет 900 миллионов рублей на команду.

25 комментариев
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Работодатель в таких случаях обычно говорит, что на улице сейчас полно желающих работать круглосуточно даже за меньшие деньги))
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А ничего что официально сезон до 30 апреля, а из 24 команд 22 ничего не делают уже с 10 апреля.
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А пол тогда надо поднять на все 20%, иначе мы будем возвращаться к тому, где мы были 5-7 лет назад. Без контекста - мысль здравая, но зная о том, что происходит с контрактами в СКА, не верится, что это из заботы об игроках.
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А если вылетели раньше срока? Можно не платить?
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Уже месяц прошёл с вылета, а гореть не перестаёт. Хватит уже, это же только увеличивает хейт СКА!
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Отдохнуть тебе надо, Юрий Венедиктович. Все о сборной думаешь, о хоккее. Не бережешь себя.
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Все-таки Автомобилист принес всей хоккейной стране дикую болезнь. От того, что они так публично унизили СКА, гореть в СПб будет еще очень долго. Сейчас напринимают решений в духе "Базовый клуб России-25 " для "Лига Ставок тур" и "Хоккейных игр дружбы" и весь хоккей окончательно загнется. Вернемся к тому, от чего казалось бы ушли: Судьи будут бояться свистеть против СКА и будут отменять половину взятий ворот у петербуржцев, отменят потолок зп, в интересах "Базового клуба сборной". В итоге, у команд с ограниченным финансированием типа Адмирала, Северстали, Торпедо будут за "денежные компенсации" забирать лучших игроков, чтобы засунуть их в 3-4 звенья. И все для того, чтобы СКА больше так сильно не позорился. Глядишь, с такими новвоведениями не будут вылетать во 2-м раунде. Так может даже дойдут до пф КГ.
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Вот же … в кхл годовая зарплата, а в нхл зп капает только в регулярке…
А он все ересь несет 😅
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Так игр, то больше не станет. Игрокам наоборот проще должно быть, не будет этих диких 10-12 матчевых серий игр через день
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Вообще-то с точки зрения работодателя при капитализме ответ на данный вопрос однозначно отрицательный.
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В нормальной экономике: У нас растет поток спонсоров и потребителей - увеличиваем количество матчей - увеличиваем прибыль - увеличиваем зарплаты.
В альтернативной экономике: Нас ужали санкциями - деньги от владельцев уменьшились - давайте увеличим количество матчей и повысим зарплаты.
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Просто СКА всё сложнее в потолок влазить,хотят законно его поднять.Хотя Рома затейник и так что-нибудь придумает.
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Але РР почему этот принцип не работает ни на одном предприятии, ни в одном учреждении????? Что за ахинею ты несешь!!!
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Кубок нужен срочно человеку в качестве г/т пока не выиграет не успокоится. Задолбает всех-судей,журналистов,заливщиков льда,тренеров,игроков.
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Ответ Project2000
Работодатель в таких случаях обычно говорит, что на улице сейчас полно желающих работать круглосуточно даже за меньшие деньги))
во многих сферах сейчас кадровый голод. Сейчас далеко не каждый работодатель может так говорить.
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Почему этот чел всегда рассуждает именно о том, о чём он понятия не имеет: о хоккее, о логике, о зарплате?
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Когда денег до хрена, начинают придумывать, опять будут своих воспитанников покупать, обдирать другие клубы.
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Самодурская позиция
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Отмазки на следующий сезон пошли уже, ромка стратегически думает.
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а почему им нужно больше работать то? количество игр то не изменится, выходных просто добавят, чтобы самолётные ноги отдыхали, разве за это надо ещё и доплачивать 🤔
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А ничего что официально сезон до 30 апреля, а из 24 команд 22 ничего не делают уже с 10 апреля.
За то
?+
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Ответ Алексей Тор
Кубок нужен срочно человеку в качестве г/т пока не выиграет не успокоится. Задолбает всех-судей,журналистов,заливщиков льда,тренеров,игроков.
Беда в том, что если выиграет, то дальше задолбает еще больше.
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