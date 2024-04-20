Ротенберг о потолке в КХЛ: «Вы журналист, вам говорят – надо работать круглосуточно. Нужно повысить зарплату? Ребятам нужно больше работать при продлении сезона – нужно повышать зарплату»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о предложении увеличит потолок зарплат в КХЛ.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее предложил поднять потолок зарплат в КХЛ: «Надо, раз сезон продлили на месяц».

– Как относитесь к предложению Александра Медведева увеличить потолок зарплат на 10%?

– Должна быть логика. Вот вы журналист. Сколько у вас рабочий день? Шесть-девять часов, например.

Вам работодатель говорит – вам нужно работать круглосуточно, всегда быть на связи. При этом у вас вообще нет отпуска. Нужно ли повысить вам зарплату? Вот ответ на ваш вопрос.

Здесь все просто – если продлевается сезон, ребятам нужно больше работать. Значит, нужно повышать зарплату. Все логично, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

КХЛ сообщила о продлении сроков проведения следующего сезона до мая. В этом сезоне команды провели по 68 игр в регулярном чемпионате.

Потолок зарплат КХЛ составляет 900 миллионов рублей на команду.