Никитин о «Локомотиве»: «Парни начитались ваших ожиданий – поверили в это. Есть еще нюансы нехоккейные – тоже нужно уметь проходить»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин рассказал, как хоккеисты «Локомотива» отреагировали на ожидания СМИ.

«Локомотив» проиграл «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Мы знаем «Локомотив» как команду, которая долго тренировалась на ЦСКА в плане выигранных единоборств, владение нейтральных шайб. Ожидалось, что перед этим финалом, что вы такую легковесную, молодую команду, как «Металлург», задавите. А этого мы не наблюдаем, почему?

– Согласен.

Во-первых, я думаю, что наши парни начитались ваших ожиданий, не обладая опытом – поверили в это.

Это опыт и на своей шкуре. Парни через это проходят.

Есть еще нюансы, которые нужно иметь ввиду, нехоккейные. Через это тоже нужно уметь проходить, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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23 комментария
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Сидели газеты читали вместо тренировок
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Молодец Никитин - не без здравого мышления голова, а то в горячке начал бред всякий нести...
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Зачем он так? Играли плохо, проиграли по делу. Исаев не должен забивать голы
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Ответ Empress
Значит пришло время вписать свое имя в историю и дать другим надежду.
Ну уж нет. Пусть выиграет тот, кто готов не только терпеть и работать, но и играть.
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Только звено Мичков-Сурин-Бут может вытянуть серию
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Ответ Danny Vigneault
Ну с 1:3 вон пример и свеже́е есть, всего пару лет назад было
Никто. Плюс у Магнитки домашняя площадка и 5 и 7матчи играет дома. Локомотив проиграл 11матч подряд в Магнитогорске. Локо поборется, но это очень похоже на победу в КГ, если не случится форс мажоров и поломанных Локомотивом игроков.
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Ответ MMGPetr
В полуфинале магнитка у авангарда отыгрывалась с 0-2 а вот в финале вроде ска у ЦСКА с 0-3 от играли и кубок взяли.
это в 1/2 было,в финале ска выиграли у акб.14/15 год
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Ответ MMGPetr
В полуфинале магнитка у авангарда отыгрывалась с 0-2 а вот в финале вроде ска у ЦСКА с 0-3 от играли и кубок взяли.
Вопрос был про финал кубка.
СКА-ЦСКА был финал конференции.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
1-3 нарисовалось, потому что было 1-1 сначала. А вот в сериях с 2-0 на старте обычно дожимали в 4-5 играх.
В полуфинале магнитка у авангарда отыгрывалась с 0-2 а вот в финале вроде ска у ЦСКА с 0-3 от играли и кубок взяли.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Кстати, в истории КХЛ кто-то отыгрывался в финале с 0-2 до победы в серии? С 1-3 точно было (Динамо 2013). А вот с 0-2? Посмотрел — нет, не отыгрывался до победы никто с 0-2.
Динамо отыгралось с 1:3 и выиграл Кубок Гагарина в 2012, а не в 2013 (у Авангарда).
Второй такой случай буквально два года назад произошел: ЦСКА отыгрался с 1:3 в серии с Магниткой и выиграл Кубок Гагарина.

Ну а начиная финальную серию с 0:2 пока еще ни разу никто не выигрывал КГ, это да
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Ответ Danny Vigneault
Ну с 1:3 вон пример и свеже́е есть, всего пару лет назад было
1-3 нарисовалось, потому что было 1-1 сначала.
А вот в сериях с 2-0 на старте обычно дожимали в 4-5 играх.
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Кстати, в истории КХЛ кто-то отыгрывался в финале с 0-2 до победы в серии? С 1-3 точно было (Динамо 2013). А вот с 0-2? Посмотрел — нет, не отыгрывался до победы никто с 0-2.
Ну с 1:3 вон пример и свеже́е есть, всего пару лет назад было
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0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Кстати, в истории КХЛ кто-то отыгрывался в финале с 0-2 до победы в серии? С 1-3 точно было (Динамо 2013). А вот с 0-2? Посмотрел — нет, не отыгрывался до победы никто с 0-2.
Значит пришло время вписать свое имя в историю и дать другим надежду.
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Ответ Саймон Гордый
Только звено Мичков-Сурин-Бут может вытянуть серию
Какой Мичков?
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Еще раз повторюсь, то что говорил до начала серии, Магнитка вынесет Локомотив за счет опыта в кубковой борьбе. Преждевременные дифирамбы им не помогут.
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В хоккей не пробовали играть?
Вся эта кубковая прагматичность достала. Хороший состав, а играют только когда жареный петух клюнет. Хватит уже, а?
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Думаю 4—1победит Металлург. Смотрю на игру Локомотива, читаю интервью Никитина и создается впечатление, что игроки неделю бухали после Трактора и читали газеты про 4—0в финале в свою пользу. Это хм не профессионально)
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локомотив по прежнему играет вторым номером,и медлительность просто видна во всем,нет агрессии и азарта,единственная возможность выиграть КГ может обернуться -фиаско,дома с корнем надо вырывать победу
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ищет оправданий поражениям
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Наши ожидания - это ваши проблемы )
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Кстати, в истории КХЛ кто-то отыгрывался в финале с 0-2 до победы в серии?
С 1-3 точно было (Динамо 2013). А вот с 0-2?

Посмотрел — нет, не отыгрывался до победы никто с 0-2.
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