Никитин о «Локомотиве»: «Парни начитались ваших ожиданий – поверили в это. Есть еще нюансы нехоккейные – тоже нужно уметь проходить»
Игорь Никитин рассказал, как хоккеисты «Локомотива» отреагировали на ожидания СМИ.
«Локомотив» проиграл «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Мы знаем «Локомотив» как команду, которая долго тренировалась на ЦСКА в плане выигранных единоборств, владение нейтральных шайб. Ожидалось, что перед этим финалом, что вы такую легковесную, молодую команду, как «Металлург», задавите. А этого мы не наблюдаем, почему?
– Согласен.
Во-первых, я думаю, что наши парни начитались ваших ожиданий, не обладая опытом – поверили в это.
Это опыт и на своей шкуре. Парни через это проходят.
Есть еще нюансы, которые нужно иметь ввиду, нехоккейные. Через это тоже нужно уметь проходить, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
СКА-ЦСКА был финал конференции.
Второй такой случай буквально два года назад произошел: ЦСКА отыгрался с 1:3 в серии с Магниткой и выиграл Кубок Гагарина.
Ну а начиная финальную серию с 0:2 пока еще ни разу никто не выигрывал КГ, это да
А вот в сериях с 2-0 на старте обычно дожимали в 4-5 играх.
Вся эта кубковая прагматичность достала. Хороший состав, а играют только когда жареный петух клюнет. Хватит уже, а?
С 1-3 точно было (Динамо 2013). А вот с 0-2?
Посмотрел — нет, не отыгрывался до победы никто с 0-2.