Никитин о «Локомотиве»: «Парни начитались ваших ожиданий – поверили в это. Есть еще нюансы нехоккейные – тоже нужно уметь проходить»

Игорь Никитин рассказал, как хоккеисты «Локомотива» отреагировали на ожидания СМИ.

« » проиграл « » (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Мы знаем «Локомотив» как команду, которая долго тренировалась на ЦСКА в плане выигранных единоборств, владение нейтральных шайб. Ожидалось, что перед этим финалом, что вы такую легковесную, молодую команду, как «Металлург», задавите. А этого мы не наблюдаем, почему?

– Согласен.

Во-первых, я думаю, что наши парни начитались ваших ожиданий, не обладая опытом – поверили в это.

Это опыт и на своей шкуре. Парни через это проходят.

Есть еще нюансы, которые нужно иметь ввиду, нехоккейные. Через это тоже нужно уметь проходить, – сказал главный тренер «Локомотива» .