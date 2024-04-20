Игорь Никитин: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны отвернуться от ребят и поставить на зеро, #####?»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Ярослав Лихачев брань Хоккей

Игорь Никитин высказался касательно игры Ярослава Лихачева.

«Локомотив» проиграл «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий команды Ярослав Лихачев провел пять смен в этой игре – 3 минуты и 37 секунд.

– Если не получается «Металлург» перетерпеть, перебить, может, с ними стоит сыграть в хоккей и использовать таких хоккеистов, как Лихачев, которого задействовали, но немного?

– Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии?

Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы сейчас должны от них отвернуться и поставить на зеро, ##### (блин).

Ярослав попробовал, сыграл, он тоже входит в серию, но он не тот человек, на которого мы делаем акцент.

Мы делаем акцент на командную игру. Это наши принципы, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на пресс-конференции.

34 комментария
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Знатно конечно потроллили Никитина - если не получается перетерпеть, может поиграть в хоккей))) 😂
Но, менять что то поздно уже. В Ярике, в 3 матче, чувствую, очень интересно будет.
+24
-1
+23
трудно не поплыть , когда ты заслужил за все эти годы Кубок, и когда все на тоненького, но в серии уже 0:2.
надо быть сверхчеловеком.
Игорь Валерьевич - обычный человек.
Вряд ли он прочитает и вряд ли игроки Локомотива прочитают.
нам - вашим болельщикам - сейчас на душе неспокойно.
на вас давит ответственность - это видно!

но шансы вытащить эту серию - ЕСТЬ!
хоккейный бог не слепой.
+27
-7
+20
Ответ yarko_svetit
трудно не поплыть , когда ты заслужил за все эти годы Кубок, и когда все на тоненького, но в серии уже 0:2. надо быть сверхчеловеком. Игорь Валерьевич - обычный человек. Вряд ли он прочитает и вряд ли игроки Локомотива прочитают. нам - вашим болельщикам - сейчас на душе неспокойно. на вас давит ответственность - это видно! но шансы вытащить эту серию - ЕСТЬ! хоккейный бог не слепой.
Наверное,Разин талантливее Никитина,.коль за сезон сумел довести Магнитку в финал ПО и ведет 2:0 и есть шанс все закончить в Ярославле.
+21
-4
+17
После таких слов Никитина.Лихачеву можно валить из Локомотива.
+16
0
+16
Никитин, и ярославские робяты занервничали....
+11
0
+11
Ответ Сергей Новожил
просто везëт, если с первого раза
Я болею за ММГ, но справедливости ради Разин и «Северсталь» круто тащил. И ММГ при нем заиграл впервые за последние лет 5. Так что никакого везения, все по делу.
+6
0
+6
Магнитогорские уже хотят закончить в Ярославле))) Смело. Счет, конечно, на табло, но игра абсолютно равная.
+8
-3
+5
Ответ DimaNN
Знатно конечно потроллили Никитина - если не получается перетерпеть, может поиграть в хоккей))) 😂 Но, менять что то поздно уже. В Ярике, в 3 матче, чувствую, очень интересно будет.
С Ярика можно спокойно приехать при 2-2 в серии
+8
-3
+5
Ответ Merk88
Магнитогорские уже хотят закончить в Ярославле))) Смело. Счет, конечно, на табло, но игра абсолютно равная.
Не слушай этих шапкозакидателей! Я очень хорошо помню финал против ЦСКА, где мы были чемпионами за 6 минут до конца 3 периода
+3
0
+3
Ответ Booligan
Вы примерно в это же и играли, только недостаток опыта у Магнитов позволил вам взять 3 игры.
Посмотрим сколько возьмет Ярославль, пока ноль. Ну а во вторых-че то не наблюдаю камбэков с 0-3 до 5-3 и чет не припомню УГ с 1-0(по пенальти))). В хоккей играли. Просто Ммг правильно решила поиграть с Локо в их овнохоккей, результат же важнее!
+3
0
+3
Ответ Wen535
Я болею за ММГ, но справедливости ради Разин и «Северсталь» круто тащил. И ММГ при нем заиграл впервые за последние лет 5. Так что никакого везения, все по делу.
А до Северстали Ижсталь.
+2
0
+2
Ответ Сергей Новожил
просто везëт, если с первого раза
О каком везении речь,это одну игру можно выиграть на везении,а тут Восток выиграл и в финале КГ играет
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+2
Ответ Empress
Я верю в команду! Верила весь сезон, ходила на матчи! И буду верить до конца! Это только начало! Локо сделает выводы и сравняет в Ярике счет! Мы с Вами ребята! С нашей поддержкой Вы сможете все!
Понтов только поменьше, типа "должен выиграть". Никто ничего не должен. Это игра. Удачи вам конечно, чтобы нам нейтралам было поинтересней.
+5
-3
+2
Ответ Jaguarrr
Наверное, Металлург играл м Амуром, Спартаком и Автомобилистом. Нисколько не умоляю заслуг этих команд, но ЦСКА в прошлые сезоны всё-таки серьезней соперник был. Да и СКА тоже.
Но нынче ЦСКА прошли,Авангард.Трактор.Думаю.игра с Трактором аукается Локомотиву
+1
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+1
Ответ Сергей Новожил
но если только случайность произойдëт как с Фукале
Ты сам веришь в случайность после 0—2в серии травм сразу нескольких лидеров Металлурга?) Во первых судьи обязаны и дадут 5+20,во вторых это того не стоит, потому что если Металлург берет из за этого 1 матч в Ярославле тот этот риск не оправдан, поскольку это не Трактор, даже при травмах Металлург не сольет 4матча подряд. Поэтому лучше бы Никитин дома решил сыграть в атакующий хоккей, чтоб решить кто сильнее. Да есть итак риск проиграть, но фаны бы поняли и потом терять все равно уже почти нечего. Ведь даже Авто, он в Магнитогорске тоже терпел. Но дома два матча разнес в атаке 5—3 и 5—3,так ведь и Локо так мог бы как думаешь.
+3
-2
+1
Я боюсь, что в Ярославле уже может стать 0:3, если сейчас один гол решает исход матча , то Разин может.
+3
-2
+1
Ответ Jaguarrr
Я к тому, что не смотря на заслуги Разина, команды на пути к финалу были всё-таки не такие серьезные, как ЦСКА прошлых лет. Поэтому говорить, что Разин лучше Никитина, как тренер , потому, что с первого раза вышел в финал, а Никитин только с третьего явно не стоит. Да и серия еще не закончена.
Почему же команды были несерьезные или ищите причину проигрыша Локомотива тому ЦСКА во главе с тренером-новичком в КХЛ
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Ответ Jaguarrr
Я к тому, что не смотря на заслуги Разина, команды на пути к финалу были всё-таки не такие серьезные, как ЦСКА прошлых лет. Поэтому говорить, что Разин лучше Никитина, как тренер , потому, что с первого раза вышел в финал, а Никитин только с третьего явно не стоит. Да и серия еще не закончена.
как связано ЦСКА прошлых лет с ЦСКА,который весь этот сезон не играет?
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Ответ Empress
Давайте Вы напишите Вашу речь с Вашими "понтами", а мои слова останутся моими, даже, если Вам они неприятны или не угодили.
Я ведь вам писал в ответ на ваши понты-тренер Никитин красава! 4 тройки великих! Исаев суперстар! А наших понтов неоткуда взяться, мы скромная команда и пока добились своего потолка, но Ммг то проиграли 3-4 и не играли в ваше натужное УГ.
+1
-1
0
Ответ John-Vorchun
Но нынче ЦСКА прошли,Авангард.Трактор.Думаю.игра с Трактором аукается Локомотиву
Я к тому, что не смотря на заслуги Разина, команды на пути к финалу были всё-таки не такие серьезные, как ЦСКА прошлых лет. Поэтому говорить, что Разин лучше Никитина, как тренер , потому, что с первого раза вышел в финал, а Никитин только с третьего явно не стоит. Да и серия еще не закончена.
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В чем ваша командная игра? Бегать на перегонки с Металлургом. Толкаться у бортов. В этом плей-офф ни у кого не получилось. #####. Бросайте чаще, идите на ворота!
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Ответ John-Vorchun
После таких слов Никитина.Лихачеву можно валить из Локомотива.
Никитин имел ввиду, что не стоит надеяться на удачу, а не называл Лихачева нулем. В другом смысле тут "зеро" сказано, это же очевидно. А у Лихачева в Локомотиве всё впереди.
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Ответ Jaguarrr
Никитин имел ввиду, что не стоит надеяться на удачу, а не называл Лихачева нулем. В другом смысле тут "зеро" сказано, это же очевидно. А у Лихачева в Локомотиве всё впереди.
Вы у Никитина пресс-атташе.переводите им сказанное.Думаю.Лихачеву пора валить.к тому же Разину.
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Я верю в команду! Верила весь сезон, ходила на матчи! И буду верить до конца! Это только начало! Локо сделает выводы и сравняет в Ярике счет! Мы с Вами ребята! С нашей поддержкой Вы сможете все!
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Ответ Demedieu
Всегда верил в Никитина и его тренерскую концепцию и продолжаю верить. Пока нет везения и физики, но дома должны показать максимум и размазать этих сопляков из мхл. Надо биться и драться за победу. Возлагаю надежду на Елесина и Тесанова они самые горячие парни, которые на льду должны взрывать игру
Если Металлург сопляки из МХЛ, тогда кто Локо? Дворовая команда?
+1
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