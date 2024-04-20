Игорь Никитин: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны отвернуться от ребят и поставить на зеро, #####?»
Игорь Никитин высказался касательно игры Ярослава Лихачева.
«Локомотив» проиграл «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
Нападающий команды Ярослав Лихачев провел пять смен в этой игре – 3 минуты и 37 секунд.
– Если не получается «Металлург» перетерпеть, перебить, может, с ними стоит сыграть в хоккей и использовать таких хоккеистов, как Лихачев, которого задействовали, но немного?
– Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии?
Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы сейчас должны от них отвернуться и поставить на зеро, ##### (блин).
Ярослав попробовал, сыграл, он тоже входит в серию, но он не тот человек, на которого мы делаем акцент.
Мы делаем акцент на командную игру. Это наши принципы, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на пресс-конференции.
Но, менять что то поздно уже. В Ярике, в 3 матче, чувствую, очень интересно будет.
надо быть сверхчеловеком.
Игорь Валерьевич - обычный человек.
Вряд ли он прочитает и вряд ли игроки Локомотива прочитают.
нам - вашим болельщикам - сейчас на душе неспокойно.
на вас давит ответственность - это видно!
но шансы вытащить эту серию - ЕСТЬ!
хоккейный бог не слепой.