Игорь Никитин: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны отвернуться от ребят и поставить на зеро, #####?»

Игорь Никитин высказался касательно игры Ярослава Лихачева.

« » проиграл « » (0:1, 0-2) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий команды провел пять смен в этой игре – 3 минуты и 37 секунд.

– Если не получается «Металлург» перетерпеть, перебить, может, с ними стоит сыграть в хоккей и использовать таких хоккеистов, как Лихачев, которого задействовали, но немного?

– Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии?

Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы сейчас должны от них отвернуться и поставить на зеро, ##### (блин).

Ярослав попробовал, сыграл, он тоже входит в серию, но он не тот человек, на которого мы делаем акцент.

Мы делаем акцент на командную игру. Это наши принципы, – сказал главный тренер «Локомотива» на пресс-конференции.