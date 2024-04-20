Разин об 1:0 с «Локо»: «Молодцы, проявили характер, выстояли, бились за свой пятак. Я спокоен? В душе весь кипю»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Денис Зернов Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» во втором матче Кубка Гагарина.

Команда из Магнитогорска оказалась сильнее «Локомотива» со счетом 1:0. «Металлург» ведет в серии 2-0.

За секунду до конца основного времени ярославцы сравняли счет, но гол был отменен после видеопросмотра.

– Это самая нервная концовка в вашей тренерской карьере из всех игр плей-офф?

– Одна из самых нервных, действительно. Ребята – молодцы, в конце проявили характер, выстояли. 

– Благодаря каким компонентам удалось победить? Бросилось в глаза, что практически не давали «Локомотиву» бросать с пятака.

– Да, сыграли строго, не пропускали контратак, бились за свой пятак. 

– Как удалось взрастить Зернова, лучшего снайпера? У него 11 шайб в плей-офф.

– Это только его заслуга.

– А ваша как же? Тренерское мастерство?

– Мастерство хоккеиста проявляется им самим, а не тренером.

– Мотивируете его лично? 

– Мы мотивируем на победу, а не на то, кто ее принесет. Выигрывает команда.

– Переезд в Ярославль, как сохранить настрой команды?

– Главное – отдохнуть, перевести дух и восстановиться. Покажем ребятам видео, разберем игру и двигаемся дальше.

– Что с вами происходит, тренерская трансформация? Вы настолько спокойный.

– В душе-то я весь кипю, как говорится, – сказал смеясь Андрей Разин

Третий матч пройдет в Ярославле 22 апреля.

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8 комментариев
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Разин! Научи или заставь Пресса применять силовые, а не хватать противника руками. Ему как защитнику тогда цены не будет и будешь спать спокойно. Габариты позволяют.
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Разин очень изменился в лучшую сторону по поведению! Сдержал обещание. Тренером то всегда отличным был.
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Разин молодчик!
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Сегодня Разин, по-моему, за весь ПО в первый раз эмоционально у судьи спросил что-то. Вот вроде Металлург ход набрал, но ведь и Локо буксует. И в атаке у Ярославля не клеится. А сколько было выходов два в одного у Магнитки. Видимо сказалось на Локо раннее завершение серии с Трактором. Нужно что-то придумывать ярославцам, перестраиваться. Металлург быстрее, увереннее, спокойней. У Металлурга вообще все хороши по отдельности и команда в общем. P.s. а ведь звено Силантьев-Зернов-Канцеров только в ПО появилось, и какая химия у них. Набоков - машина.
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Ответ Nosikedy
Сегодня Разин, по-моему, за весь ПО в первый раз эмоционально у судьи спросил что-то. Вот вроде Металлург ход набрал, но ведь и Локо буксует. И в атаке у Ярославля не клеится. А сколько было выходов два в одного у Магнитки. Видимо сказалось на Локо раннее завершение серии с Трактором. Нужно что-то придумывать ярославцам, перестраиваться. Металлург быстрее, увереннее, спокойней. У Металлурга вообще все хороши по отдельности и команда в общем. P.s. а ведь звено Силантьев-Зернов-Канцеров только в ПО появилось, и какая химия у них. Набоков - машина.
Карповы-михайлисы конечно далеко не кубкари, ни то что мастерюги Зари и Мози, вот и выпали или уже в пути. Юные ребятки посильнее будут, они и играют. Доукомплектуются легионерами и вернутся сильнее
Локо анти-хоккея достиг своего потолка в сериях ранее
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