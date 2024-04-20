Разин об 1:0 с «Локо»: «Молодцы, проявили характер, выстояли, бились за свой пятак. Я спокоен? В душе весь кипю»
Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» во втором матче Кубка Гагарина.
Команда из Магнитогорска оказалась сильнее «Локомотива» со счетом 1:0. «Металлург» ведет в серии 2-0.
За секунду до конца основного времени ярославцы сравняли счет, но гол был отменен после видеопросмотра.
– Это самая нервная концовка в вашей тренерской карьере из всех игр плей-офф?
– Одна из самых нервных, действительно. Ребята – молодцы, в конце проявили характер, выстояли.
– Благодаря каким компонентам удалось победить? Бросилось в глаза, что практически не давали «Локомотиву» бросать с пятака.
– Да, сыграли строго, не пропускали контратак, бились за свой пятак.
– Как удалось взрастить Зернова, лучшего снайпера? У него 11 шайб в плей-офф.
– Это только его заслуга.
– А ваша как же? Тренерское мастерство?
– Мастерство хоккеиста проявляется им самим, а не тренером.
– Мотивируете его лично?
– Мы мотивируем на победу, а не на то, кто ее принесет. Выигрывает команда.
– Переезд в Ярославль, как сохранить настрой команды?
– Главное – отдохнуть, перевести дух и восстановиться. Покажем ребятам видео, разберем игру и двигаемся дальше.
– Что с вами происходит, тренерская трансформация? Вы настолько спокойный.
– В душе-то я весь кипю, как говорится, – сказал смеясь Андрей Разин.
Третий матч пройдет в Ярославле 22 апреля.
Локо анти-хоккея достиг своего потолка в сериях ранее