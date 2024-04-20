Разин об 1:0 с «Локо»: «Молодцы, проявили характер, выстояли, бились за свой пятак. Я спокоен? В душе весь кипю»

Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» во втором матче Кубка Гагарина.

Команда из Магнитогорска оказалась сильнее «Локомотива» со счетом 1:0. «Металлург» ведет в серии 2-0.

За секунду до конца основного времени ярославцы сравняли счет, но гол был отменен после видеопросмотра.

– Это самая нервная концовка в вашей тренерской карьере из всех игр плей-офф?

– Одна из самых нервных, действительно. Ребята – молодцы, в конце проявили характер, выстояли.

– Благодаря каким компонентам удалось победить? Бросилось в глаза, что практически не давали «Локомотиву» бросать с пятака.

– Да, сыграли строго, не пропускали контратак, бились за свой пятак.

– Как удалось взрастить Зернова, лучшего снайпера? У него 11 шайб в плей-офф.

– Это только его заслуга.

– А ваша как же? Тренерское мастерство?

– Мастерство хоккеиста проявляется им самим, а не тренером.

– Мотивируете его лично?

– Мы мотивируем на победу, а не на то, кто ее принесет. Выигрывает команда.

– Переезд в Ярославль, как сохранить настрой команды?

– Главное – отдохнуть, перевести дух и восстановиться. Покажем ребятам видео, разберем игру и двигаемся дальше.

– Что с вами происходит, тренерская трансформация? Вы настолько спокойный.

– В душе-то я весь кипю, как говорится, – сказал смеясь Андрей Разин.



Третий матч пройдет в Ярославле 22 апреля.