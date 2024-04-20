ФХР поздравила Мальцева, Фетисова и Шалимова с днем рождения. Все трое – чемпионы мира 1981 года и обладатели Кубка Канады

Теги ЦСКА Спартак ФХР Вячеслав Фетисов сборная СССР КХЛ Виктор Шалимов Александр Мальцев Динамо Хоккей

ФХР поздравила Александра Мальцева, Вячеслава Фетисова и Виктора Шалимова.

Игроки сборной СССР родились в один день.

Александру Мальцеву исполнилось 75 лет, Виктору Шалимову – 73 года, Вячеславу Фетисову – 66 лет.

Все трое выступали за сборную СССР и побеждали на чемпионате мира и Кубке Канады в 1981 году. 

Мальцев всю карьеру провел в «Динамо», Шалимов в «Спартаке», Фетисов в СССР/России играл за ЦСКА, исключая один матч за «Спартак» во время локаута в НХЛ.

ФХР поздравила хоккеистов с праздником.

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2 комментария
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Надо сделать этот день Днем Хоккея)
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