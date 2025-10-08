Кросби начал 19-й сезон в статусе капитана «Питтсбурга». Теперь он делит с Айзерманом рекорд НХЛ по числу лет с нашивкой

Сидни Кросби начал 19-й сезон в статусе капитана «Питтсбурга».

38-летний канадец принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).

Для Кросби начавшийся сезон НХЛ стал 19-м в статусе капитана «Пингвинс» (он был назначен в мае 2007 года).

Форвард пенсильванцев повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в роли капитана, ранее установленный Стивом Айзерманом (19 сезонов в «Детройте », 1986/87 – 2005/06, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).