Кросби начал 19-й сезон в статусе капитана «Питтсбурга». Теперь он делит с Айзерманом рекорд НХЛ по числу лет с нашивкой
Сидни Кросби начал 19-й сезон в статусе капитана «Питтсбурга».
38-летний канадец принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:0).
Для Кросби начавшийся сезон НХЛ стал 19-м в статусе капитана «Пингвинс» (он был назначен в мае 2007 года).
Форвард пенсильванцев повторил рекорд НХЛ по числу сезонов в роли капитана, ранее установленный Стивом Айзерманом (19 сезонов в «Детройте», 1986/87 – 2005/06, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
