Тренер вратарей России U20: «Никакого кризиса нашей школы нет. Прогресс Исаева и Набокова – ответ тем, кто говорит, что вратари должны быть под 2 метра»

Тренер вратарей Дмитрий Мезенцев высказался об Илье Набокове и Данииле Исаеве.

– С кем сравните Самонова?

– Сейчас все следят за финалом плей-офф КХЛ. И Илья Набоков из «Магнитки», и Даниил Исаев из «Локомотива» по габаритам похожи на Самонова.

Кстати, в финале оба голкипера играют в одинаковой экипировке, что только усиливает сходство. Хотя в технике некоторые отличия у них есть, но это уже детальный разговор для профессионалов.

Такой прогресс этих российских вратарей – ответ тем специалистам, которые говорят о кризисе нашей школы и о том, что отныне все вратари должны быть под два метра. Но никакого кризиса нет – наша школа постепенно развивается.

– Для вас прогресс Исаева и особенно Набокова – сюрприз?

– Исаев делает заявку уже не первый сезон, а с Набоковым работал в юниорских сборных России, внимательно следил за ним в МХЛ по нашим встречам со «Стальными Лисами». Техничный, обученный молодой вратарь. Получил шанс от тренеров – сработал, – сказал тренер вратарей системы «Югры» и сборной России U20 Дмитрий Мезенцев.

Рост вратаря «Локомотива» – 183 см, голкипера «Металлурга» – 184 см.