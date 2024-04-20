Александр Мальцев: «Никогда не курил, за всю жизнь – ни затяжки! С выпивкой завязал лет 10 назад. Теперь водичкой чокаюсь на праздниках»
Александр Мальцев рассказал о своем отношении к алкоголю и сигаретам.
Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.
– Мечты у вас остались?
– Да какие в моем возрасте мечты... Пожить подольше. Все!
– Как насчет вредных привычек?
– И их уже нет (смеется). Впрочем, я никогда не курил. За всю жизнь – ни одной затяжки! В нашей семье никто к сигаретам не прикасался – ни родители, ни два младших брата.
А с выпивкой лет десять назад завязал. Сам. Просто в какой-то момент понял – хватит! Теперь на праздниках водичкой чокаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Мальцев.
С Днём Рождения!
Счастья и Здоровья!