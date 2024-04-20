Александр Мальцев: «Никогда не курил, за всю жизнь – ни затяжки! С выпивкой завязал лет 10 назад. Теперь водичкой чокаюсь на праздниках»

Теги сборная СССР КХЛ Александр Мальцев Динамо ЗОЖ Здоровье алкоголь и спорт Хоккей

Александр Мальцев рассказал о своем отношении к алкоголю и сигаретам.

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет. 

– Мечты у вас остались?

– Да какие в моем возрасте мечты... Пожить подольше. Все!

– Как насчет вредных привычек?

– И их уже нет (смеется). Впрочем, я никогда не курил. За всю жизнь – ни одной затяжки! В нашей семье никто к сигаретам не прикасался – ни родители, ни два младших брата.

А с выпивкой лет десять назад завязал. Сам. Просто в какой-то момент понял – хватит! Теперь на праздниках водичкой чокаюсь, – сказал двукратный олимпийский чемпион Мальцев.

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4 комментария
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Спасибо за Игру, Маэстро!
С Днём Рождения!
Счастья и Здоровья!
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С днём рождения,смотреть на твою игру.было одно удовольствие,Великий динамовец
+3
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+3
Ответ chto s licom?
Комментарий скрыт
Тот живет, как правило, долго и дети будут здоровыми, т.к. не подвергаются в утробе матери вредному воздействию табака и алкоголя и не дышат с детских лет вредным дымом и алкогольным запахом не видят родителей в запое. У меня знакомая работает в медучреждении с тяжелобольными детьми и подавляющее большинство родителей у них - много пьющие. Конечно, больной ребенок может и у здоровой пары родиться, но большая вероятность рождения такого ребенка у пьющих и курящих родителей.
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