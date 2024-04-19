Мальцев о переходах игроков: «Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путевку в жизнь. У нашего поколения было другое воспитание»
Александр Мальцев недоволен отношением игроков к своим клубам.
– Вы отыграли 17 сезонов в составе московского «Динамо», а сейчас происходят постоянные переходы.
– Я лично всех этих переходов не понимаю. Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путевку в жизнь. Ты должен защищать его цвета и гордиться, что будешь выступать за него.
Меня в «Динамо» приняли – в особенности Аркадий Иванович Чернышев – как родного сына. Для меня он является вторым отцом. У нашего поколения было другое воспитание, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
ваше поколение как по указке «да» жмёт, да лозунгами разговаривает и между делом других учат жить.
Муниципальное образование
Из книги "Город Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему". , Спортивный клуб "Олимпия"
Но здесь простой вопрос и ответ, судя по всему комментарий по переходу Мирона.
Если бы начали углубляться в систему комплектования команд того времени, и систему переходов, то, думаю, Александр Николаевич изложил бы более широкий взгляд на достоинства и недостатки той системы.
За 17 сезонов в Динамо Москва Мальцев так ни разу не стал чемпионом СССР, хотя много раз становился призером, а его друзья-партнеры по сборной из ЦСКА становились чемпионами почти каждый год.
В Динамо под Мальцева так и не смогли создать устойчивую 1 пятерку, он переиграл с огромным количеством партнеров.
А хоккеистам давали сразу двух и трех комнатные.