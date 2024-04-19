Мальцев о переходах игроков: «Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путевку в жизнь. У нашего поколения было другое воспитание»

Александр Мальцев недоволен отношением игроков к своим клубам.

– Вы отыграли 17 сезонов в составе московского « », а сейчас происходят постоянные переходы.

– Я лично всех этих переходов не понимаю. Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путевку в жизнь. Ты должен защищать его цвета и гордиться, что будешь выступать за него.

Меня в «Динамо» приняли – в особенности Аркадий Иванович Чернышев – как родного сына. Для меня он является вторым отцом. У нашего поколения было другое воспитание, – сказал двукратный олимпийский чемпион.