Мальцев о переходах игроков: «Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путевку в жизнь. У нашего поколения было другое воспитание»

Теги КХЛ Аркадий Чернышев Александр Мальцев Динамо Чемпионат.com Хоккей

Александр Мальцев недоволен отношением игроков к своим клубам.

– Вы отыграли 17 сезонов в составе московского «Динамо», а сейчас происходят постоянные переходы.

– Я лично всех этих переходов не понимаю. Для меня это дикость. Это твой родной клуб, тебе здесь дали путевку в жизнь. Ты должен защищать его цвета и гордиться, что будешь выступать за него.

Меня в «Динамо» приняли – в особенности Аркадий Иванович Чернышев – как родного сына. Для меня он является вторым отцом. У нашего поколения было другое воспитание, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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32 комментария
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При всем моем глубочайшем уважении к великому мастеру.... Что-то он в кирово-чепецкой "Олимпии" не остался...
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В Кирово-Чепецке Мальцева любят и помнят. А вот от него только и слышно "Динамо, Динамо". А теперь ещё обиднее, оказывается, путёвку в жизнь дала не родная " Олимпия"
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Причем тут воспитание? Так-то родной клуб может сам спокойно обменять своего воспитанника (который может и хотел бы остаться). Так что тут 50на50, и уже очень давно.
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Ответ Валерий Сергеевич
А ты хоть знаешь, почему они этим занимались? Умник, ты хоть жил в те времена, чтобы судить их?
В советское время хоккеисты жили прекрасно. Им бесплатно давали машины и квартиры. О которых простым работягам оставалось только мечтать.
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>У нашего поколения было другое воспитание

ваше поколение как по указке «да» жмёт, да лозунгами разговаривает и между делом других учат жить.
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И время было другое. Попробуй, будучи офицером КГБ/МВД/СА, перейти в "Спартак". Не так просто.
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Был бы у вас выбор тогда и возможность влиять на условия контракта, сразу было бы "другое воспитание". Что прекрасно видно по следующему поколению советских игроков, у которого в какой-то момент эти возможности появились.
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Да притомили уже деды своим воспитанием. Оно им не мешало икрой за рубежом барыжить, а сюда плащи болоньевые возить.
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Ответ Mackxs
В Кирово-Чепецке Мальцева любят и помнят. А вот от него только и слышно "Динамо, Динамо". А теперь ещё обиднее, оказывается, путёвку в жизнь дала не родная " Олимпия"
"- Из Кирово-Чепецка я уехал более полувека назад. Несмотря на это, всегда считал и считаю его своим родным, лучшим и самым любимым городом на Земле. Здесь я родился и вырос, здесь впервые встал на коньки и взял в руки клюшку. Здесь одержал свои первые спортивные победы. Здесь и сейчас живут мои младшие братья, одноклассники и товарищи по хоккейной команде. Наконец, в Кирово-Чепецке - могилы моих родителей, первого тренера, близких и дорогих мне людей. Моё детство прошло в тихом и уютном дворике на проспекте Мира. Жили мы очень дружно. Зимой вместе с ребятами заливали небольшой каток, летом играли в лапту и футбол. Среди других памятных мест в городе - стадион «Олимпия», родная 4-я школа, Комсомольский парк, пляж на реке Чепце, детский лагерь в Перекопе. В детстве я обошёл почти все окрестные леса, собирая грибы и ягоды, любил рыбалку, но больше всего, конечно же, мне нравилось играть в хоккей. Именно он и дал мне путёвку в большую жизнь, позволил увидеть другие страны, подняться на самую вершину спортивного Олимпа. Поездки в родной город сейчас случаются не так часто, но каждый раз я с большим волнением жду этой встречи. Очень хочется, чтобы Кирово-Чепецк жил и развивался, укреплял свой экономический потенциал, бережно сохранял лучшие спортивные традиции, оставаясь столицей вятского хоккея с шайбой."

Муниципальное образование

Из книги "Город Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему". , Спортивный клуб "Олимпия"
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Ответ Максим Седов
В советское время хоккеисты жили прекрасно. Им бесплатно давали машины и квартиры. О которых простым работягам оставалось только мечтать.
Квартиры работягам бесплатно давали.
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Щас бы вас с вашим воспитанием слушать. На примере Госдумы видно, как такие же лицемерные деды испортили жизнь целому поколению, ещё и учат жизни других
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Ответ Провизор
Да притомили уже деды своим воспитанием. Оно им не мешало икрой за рубежом барыжить, а сюда плащи болоньевые возить.
А ты хоть знаешь, почему они этим занимались? Умник, ты хоть жил в те времена, чтобы судить их?
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Вы ещё вспомните времена, когда обезьяна палку в руки взяла .. Всё меняется, и, это реальность.
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Мальцев конечно динозавр в смысле идеалов того времени.
Но здесь простой вопрос и ответ, судя по всему комментарий по переходу Мирона.
Если бы начали углубляться в систему комплектования команд того времени, и систему переходов, то, думаю, Александр Николаевич изложил бы более широкий взгляд на достоинства и недостатки той системы.
За 17 сезонов в Динамо Москва Мальцев так ни разу не стал чемпионом СССР, хотя много раз становился призером, а его друзья-партнеры по сборной из ЦСКА становились чемпионами почти каждый год.
В Динамо под Мальцева так и не смогли создать устойчивую 1 пятерку, он переиграл с огромным количеством партнеров.
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Дед, пей таблетки, ешь торт и не учи нас жить в новом мире по старым правилам)
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Сегодня Александру Николаевичу исполняется 75 лет. С Юбилеем Великого Мастера!
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Александр Николаевич с 75 летием вас были в 70 годы моим кумиром здоровья вам и долголетия
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Мда, а может это было ещё потому, что ты при переходе пропускал год, что в те времена было равносильно завершению карьеры? Не говоря про то, что пришлось бы отдавать квартиру и прочее
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Ответ Andrew Suhanov
При всем моем глубочайшем уважении к великому мастеру.... Что-то он в кирово-чепецкой "Олимпии" не остался...
Олимпия это школа, техникум, институт, а Динамо это уже основное место работы.
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Ответ Andrew Suhanov
При всем моем глубочайшем уважении к великому мастеру.... Что-то он в кирово-чепецкой "Олимпии" не остался...
https://www.sports.ru/hockey/1116007980-aleksandr-malczev-o-perexode-v-dinamo-klub-otnosilsya-k-kgb-menya-po-p.html
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Ответ Валерий Сергеевич
Тебе сколько лет? В какой лиге играла команда Олимпия и где было Динамо?
Родной клуб и путёвка в жизнь в этом случае не работают?
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Ответ Приорат70
Родной клуб и путёвка в жизнь в этом случае не работают?
Играй в таком случае за родной завод!!!
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Ответ Максим Седов
В советское время хоккеисты жили прекрасно. Им бесплатно давали машины и квартиры. О которых простым работягам оставалось только мечтать.
Квартиры всем давали бесплатно, а машины они покупали без очереди и по госцене, это конечно тоже льготы, но они не космонавты.
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Ответ Владимир Баранов
Квартиры работягам бесплатно давали.
После 15 лет работы. И то вначале комнату, потом однокомнатную, и далее уже двух и трех комнатные.
А хоккеистам давали сразу двух и трех комнатные.
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Ответ Валерий Сергеевич
А ты хоть знаешь, почему они этим занимались? Умник, ты хоть жил в те времена, чтобы судить их?
Получали не мало по советским меркам. Имели возможность выезжать за рубеж и оттуда привозить дефицит и с наценкой перепродавать. Денег видно мало было. И что вам не так?
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Ответ CaptainCarrot
Мда, а может это было ещё потому, что ты при переходе пропускал год, что в те времена было равносильно завершению карьеры? Не говоря про то, что пришлось бы отдавать квартиру и прочее
Т.е. никто никуда не переходил? Серьезно?
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Ответ Дэн Селедкин
Т.е. никто никуда не переходил? Серьезно?
Переходили - из провинции в Мск на повышение в добровольно принудительное порядке. Или когда уже заканчивались карьеру шли в обратном направлении или вообще во вторую лигу. Но чтобы кого то из основы Динамо выманил Спартак - нет. Почитайте как Якушева пытались забрать в ЦСКА и как его прятали. Там по переходам решали не игроки, а большие дядьки в погонах
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