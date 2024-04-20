Александр Мальцев об Овечкине: «Он должен закончить карьеру в «Динамо»

Теги Вашингтон Валерий Иванович Васильев Александр Овечкин НХЛ КХЛ Сергей Светлов Александр Мальцев Динамо чемпионат Венгрии Чемпионат.com Хоккей

Александр Мальцев считает, что Александр Овечкин должен вернуться в «Динамо».

Российский форвард «Вашингтона» является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основу московского клуба в 2001 году в возрасте 16 лет – самый ранний дебют в истории «Динамо». 

В первом сезоне Александр Овечкин провел 22 матча в чемпионате России и набрал 4 (2+2) балла. 

– Спустя пять лет после завершения карьеры вас же еще и в Венгрию занесло. Что это была за история?

Сергей Светлов, Валерий Васильев также были в этой поездке.

– Венгры хотели свой чемпионат поднять?

– Мы с Васильевым уже закончили, а нас попросили из руководства поехать в Венгрию. Их команда относилась к «Динамо», и нас отправили туда поиграть.

– Понравилось?

– Понравилось жить как профессионал.

– А в этом плане никогда не хотелось поиграть и пожить в Америке?

– Никогда.

– Не ваше?

– Болельщики бы не простили.

– Овечкина все любят. Вам бы хотелось, чтобы он вернулся в «Динамо» на последний год своей карьеры?

– Он обязательно должен закончить здесь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
с чего это Овечкин кому-то чего-то должен? Как много любителей рассуждать о чужих "долгах"
+10
-3
+7
Смысл!? Он всю карьеру играл там. Пусть там и заканчивает. Тоже мне легенда Динамо)
+2
-1
+1
Динамо Вашингтон...
0
0
0
Да не факт что смогли бы в НХЛ. Не по игре. яСрвсем иные требования, психологически другое. Это совсем иное, недели на сборах по 11месяцев
0
0
0
Овечкин может вернутся только тогда, когда побьёт рекорд. А к тому времени он будет хоккей ненавидеть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий