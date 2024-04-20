Александр Мальцев об Овечкине: «Он должен закончить карьеру в «Динамо»
Александр Мальцев считает, что Александр Овечкин должен вернуться в «Динамо».
Российский форвард «Вашингтона» является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основу московского клуба в 2001 году в возрасте 16 лет – самый ранний дебют в истории «Динамо».
В первом сезоне Александр Овечкин провел 22 матча в чемпионате России и набрал 4 (2+2) балла.
– Спустя пять лет после завершения карьеры вас же еще и в Венгрию занесло. Что это была за история?
– Сергей Светлов, Валерий Васильев также были в этой поездке.
– Венгры хотели свой чемпионат поднять?
– Мы с Васильевым уже закончили, а нас попросили из руководства поехать в Венгрию. Их команда относилась к «Динамо», и нас отправили туда поиграть.
– Понравилось?
– Понравилось жить как профессионал.
– А в этом плане никогда не хотелось поиграть и пожить в Америке?
– Никогда.
– Не ваше?
– Болельщики бы не простили.
– Овечкина все любят. Вам бы хотелось, чтобы он вернулся в «Динамо» на последний год своей карьеры?
– Он обязательно должен закончить здесь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.