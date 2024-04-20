Александр Мальцев об Овечкине: «Он должен закончить карьеру в «Динамо»

Александр Мальцев считает, что Александр Овечкин должен вернуться в «Динамо».

Российский форвард «Вашингтона» является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основу московского клуба в 2001 году в возрасте 16 лет – самый ранний дебют в истории «Динамо».

В первом сезоне провел 22 матча в чемпионате России и набрал 4 (2+2) балла.

– Спустя пять лет после завершения карьеры вас же еще и в Венгрию занесло. Что это была за история?

– , также были в этой поездке.

– Венгры хотели свой чемпионат поднять?

– Мы с Васильевым уже закончили, а нас попросили из руководства поехать в Венгрию. Их команда относилась к «Динамо», и нас отправили туда поиграть.

– Понравилось?

– Понравилось жить как профессионал.

– А в этом плане никогда не хотелось поиграть и пожить в Америке?

– Никогда.

– Не ваше?

– Болельщики бы не простили.

– Овечкина все любят. Вам бы хотелось, чтобы он вернулся в « » на последний год своей карьеры?

– Он обязательно должен закончить здесь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.