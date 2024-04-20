Коньков о поражении «Локомотива»: «Металлургу» помогло терпение и реализованное в концовке большинство. Нельзя так удаляться» 

Теги Металлург Мг Локомотив Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Сергей Коньков высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1).

Команды провели первый матч финальной серии Кубка Гагарина.

«Полагаю, «Металлургу» помогло терпение и реализованное в концовке большинство. 

Мы уже говорили, что «Локомотиву» понадобится некоторое время для того, чтобы войти обратно в тонус. Но удаление, которое случилось в концовке… Нельзя так удаляться. «Металлург» воспользовался своим шансом», — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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1 комментарий
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Ну вы эксперт коньков хоть матч то смотрел, это локомотиву терпение не помогло а магнитка как раз атаковала.
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