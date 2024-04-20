Коньков о поражении «Локомотива»: «Металлургу» помогло терпение и реализованное в концовке большинство. Нельзя так удаляться» 

Сергей Коньков высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1).

Команды провели первый матч финальной серии Кубка Гагарина.

«Полагаю, « » помогло терпение и реализованное в концовке большинство.

Мы уже говорили, что « » понадобится некоторое время для того, чтобы войти обратно в тонус. Но удаление, которое случилось в концовке… Нельзя так удаляться. «Металлург» воспользовался своим шансом», — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.