Даллас – Вегас где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, сыграют Даллас и Вегас в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Даллас – Вегас

Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.

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Прогноз на первый матч Даллас – Вегас

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