Даллас – Вегас где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 23 апреля
Во вторник, 23 апреля, сыграют Даллас и Вегас в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Вегас
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Даллас – Сент-Луис : 2 – 1
- Даллас – Сиэтл : 3 – 1
- Даллас – Виннипег : 0 – 3
- Даллас – Баффало : 3 – 2
- Колорадо – Даллас : 4 – 7
Последние матчи Вегас
- Вегас – Анахайм : 1 – 4
- Вегас – Чикаго : 3 – 1
- Вегас – Колорадо : 4 – 3
- Вегас – Миннесота : 7 – 2
- Эдмонтон – Вегас : 5 – 1
Прогноз на первый матч Даллас – Вегас
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