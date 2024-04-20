Даллас – Вегас: прогноз на первый матч 23 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5

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В первом же раунде плей-офф Западной конференции встречаются прошлогодние финалисты, но теперь фаворитом выглядит «Даллас». За год техасцы стали явно сильнее. Дело даже не в первом месте на Западе, а в глубине состава, где угроза исходит чуть ли не от каждого игрока. Сразу семь игроков набрали в регулярном чемпионате более 50 очков по системе гол плюс пас, восемь хоккеистов отметились более 20 заброшенными шайбами. Костяк и так был отличный, так к нему добавились еще Мэтт Дюшен и Крис Танев. «Вегас Голден Найтс» никаких резких телодвижений не делают и надеются на то, что должны сработать старые рецепты. И все же без усиления не обошлось. Новичками стали защитник Ноа Хэнифин из «Калгари», нападающие Томаш Гертл из «Сан-Хосе» и Энтони Манта из «Вашингтона». На восьмое место «рыцарей» внимания обращать не надо. Обладатели Кубка Стэнли в плей-офф будут той же сильной командой. «Далласу» нужно начинать с победы. Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

победа «Даллас Старз» — от 2,20 (Pari) до 2,30 (Olimpbet)

победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,75 (Pari, Olimpbet) до 2,80 (Бетсити, BetBoom)

Где смотреть первый матч Даллас – Вегас

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