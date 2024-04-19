Александр Мальцев об НХЛ: «Во время Суперсерии-1972 появился агент, приглашал нас в разные клубы. Даже мысли не было уехать, это стало бы наплевательским отношением»

Александр Мальцев рассказал об агентах из НХЛ во время Суперсерии-1972.

– Вы неоднократно говорили, что вас приглашали в НХЛ, но вы отклоняли подобные предложения. Как это происходило?

– У нас во время Суперсерии 1972 года появился агент, не буду называть фамилию. Он приглашал нас в разные клубы.

Но по окончании Суперсерии нас ждал такой прием в Москве, после которого у нас даже не было мысли покинуть Родину. Это было бы наплевательским отношением к болельщикам. У меня даже мысли не было, чтобы уехать играть в другую страну.

Делали ли предложения из НХЛ другим ребятам, не знаю. У нас в поездках была своя компания: Валерий Харламов, Борис Михайлов, Валерий Васильев, я. Об этих переходах даже речи не было, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.