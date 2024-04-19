Александр Мальцев об НХЛ: «Во время Суперсерии-1972 появился агент, приглашал нас в разные клубы. Даже мысли не было уехать, это стало бы наплевательским отношением»

Теги Валерий Иванович Васильев НХЛ Борис Михайлов суперсерия Валерий Харламов сборная СССР КХЛ Александр Мальцев Политика ТАСС Хоккей

Александр Мальцев рассказал об агентах из НХЛ во время Суперсерии-1972.

– Вы неоднократно говорили, что вас приглашали в НХЛ, но вы отклоняли подобные предложения. Как это происходило?

– У нас во время Суперсерии 1972 года появился агент, не буду называть фамилию. Он приглашал нас в разные клубы.

Но по окончании Суперсерии нас ждал такой прием в Москве, после которого у нас даже не было мысли покинуть Родину. Это было бы наплевательским отношением к болельщикам. У меня даже мысли не было, чтобы уехать играть в другую страну.

Делали ли предложения из НХЛ другим ребятам, не знаю. У нас в поездках была своя компания: Валерий Харламов, Борис Михайлов, Валерий Васильев, я. Об этих переходах даже речи не было, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.

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4 комментария
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Можно подумать, если бы мысля была, отпустили бы😬😬😬✌️
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И плохо, что нереально было уехать. Было бы интересно посмотреть на их игру в НХЛ. Да и Советам был бы плюс, если они там шороху навели. Можно было бызаявлять: смотрите как мы наши вас то уделывают😄✌️
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Ответ Splin
Можно подумать, если бы мысля была, отпустили бы😬😬😬✌️
Понятное дело, что им предлагали “соскочить” во время суперсерии в Канаде.
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Ответ Splin
И плохо, что нереально было уехать. Было бы интересно посмотреть на их игру в НХЛ. Да и Советам был бы плюс, если они там шороху навели. Можно было бызаявлять: смотрите как мы наши вас то уделывают😄✌️
Тогда были другие идеологические установки. Отъезд (даже согласованный по линии партии и ГБ) теоретически мог принести больше негатива: если бы игрок уехав начал расхваливать тамошний образ жизни. Вот этого боялись. Потому и не отпускали никого.
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