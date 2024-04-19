Александр Кожевников: «Бах – негодяй! Он предал спорт. Он кого-то слушает, своего мнения у него нет!»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Томас Бах Александр Кожевников Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на слова Вячеслава Фетисова про Томаса Баха.

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что припечатал бы президента МОК к хоккейному борту.

«Я полностью согласен с Вячеславом Александровичем. Бах – негодяй! Он не о спорте думает. Он только кого-то слушает, своего мнения у него нет!

Бах предал спорт. Тем, чем он сам так долго занимался в жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

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14 комментариев
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А у самого-то есть мнение отличное от линии партии?
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«Бах – негодяй! Он мне рубль должен! (Два) Два рубля!"
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Ответ Ебздрогыч
Главное, что Кожевников не предал спирт!
Имидж ничто - похмелье все)
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Бах-тибидох-тибидох
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0
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Уже в пятницу с утра приложился?
+4
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Главное, что Кожевников не предал спирт!
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"Ну как я тебе? - Да человек Вы несимпатичный. Ну ты тоже не подарок." (с) "Зигзаг удачи."
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Ни чего , скоро будет победа и капитуляция Украины и запада и посмотрим как запоет Бах.
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Ответ serg wyxa
А у самого-то есть мнение отличное от линии партии?
Ну по этому вопросу он скорее прав…
Тут сложно иметь другое мнение
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