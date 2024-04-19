Александр Кожевников: «Бах – негодяй! Он предал спорт. Он кого-то слушает, своего мнения у него нет!»

Александр Кожевников отреагировал на слова Вячеслава Фетисова про Томаса Баха.

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что припечатал бы президента к хоккейному борту.

«Я полностью согласен с Вячеславом Александровичем. Бах – негодяй! Он не о спорте думает. Он только кого-то слушает, своего мнения у него нет!

Бах предал спорт. Тем, чем он сам так долго занимался в жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .