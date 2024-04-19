Александр Кожевников: «Бах – негодяй! Он предал спорт. Он кого-то слушает, своего мнения у него нет!»
Александр Кожевников отреагировал на слова Вячеслава Фетисова про Томаса Баха.
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что припечатал бы президента МОК к хоккейному борту.
«Я полностью согласен с Вячеславом Александровичем. Бах – негодяй! Он не о спорте думает. Он только кого-то слушает, своего мнения у него нет!
Бах предал спорт. Тем, чем он сам так долго занимался в жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
Тут сложно иметь другое мнение