Тарасенко о 4:0 с «Коламбусом»: «Бобровский отлично справился сегодня. Оборона будет очень важна в плей-офф»

Владимир Тарасенко поделился мнением об игре Сергея Бобровского.

32-летний форвард забросил шайбу в победной игре против «Коламбуса» (4:0).

На счету Тарасенко 13 (6+7) очков в 17 матчах за «Флориду» в этом сезоне. Напомним, в дедлайн он перешел в команду из «Оттавы».

Сергей Бобровский отразил все 25 бросков по воротам и стал первой звездой матча.

«Оборонительная составляющая будет очень важна в плей-офф, мы готовимся к оставшимся играм.

Наши вратари проделывают отличную работу. Боб отлично справился сегодня», – сказал Владимир Тарасенко.