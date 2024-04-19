«Лада» сделала квалификационные предложения Сафину и Алтыбармакяну. Игроки станут ограниченно свободными агентами 1 мая

Теги Лада КХЛ Андрей Алтыбармакян Остап Сафин Хоккей

«Лада» намерена продлить контракт с Остапом Сафиным и Андреем Алтыбармакяном.

Тольяттинский клуб сделал нападающим квалификационное предложение. 1 мая игроки получат статус ограниченно свободных агентов.

До 31 мая хоккеисты могут согласиться на условия «Лады» или получить предложение от другого клуба КХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 Остап Сафин провел 67 матчей и набрал 36 (13+23) баллов. В Кубке Гагарина в активе 25-летнего хоккеиста 5 игр без набранных очков.

На счету Андрея Алтыбармакяна 29 (13+16) очков в 61 игре регулярки. В плей-офф 25-летний игрок сделал две результативные передачи в пяти матчах.

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