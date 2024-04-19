Капитан «Лады» Фисенко продлил контракт на год

Теги Лада КХЛ Михаил Фисенко Хоккей

Михаил Фисенко подписал новый контракт с «Ладой».

Одностороннее соглашение рассчитано на 1 год.

В регулярном чемпионате Фисенко набрал 15 (3+12) очков в 58 матчах за «Ладу».

В плей-офф 33-летний нападающий провел 5 игр и не набрал баллов за результативность.

«Михаил выступал за тольяттинский коллектив со старта сезона-2023/24 и на протяжении практически всего чемпионата являлся капитаном команды.

В общей сложности он провел 620 матчей в КХЛ и набрал 153 (57+96) балла за результативность», – сказано в сообщении клуба.

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