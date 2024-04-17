Павел Буре: «Кучеров – настоящий лидер НХЛ, он возьмет «Арт Росс». Радует, что цээсковский парень так зажигает в Северной Америке»

Теги ЦСКА Тампа-Бэй НХЛ Павел Буре КХЛ МХЛ Красная Армия Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Матч ТВ Хоккей

Павел Буре высказался об игре Никиты Кучерова в НХЛ.

– Никита Кучеров набрал уже 142 очка в регулярном чемпионате. Фантастика!

– Это не может не удивлять. Суперкруто! Приятно видеть, что наш парень творит историю на наших глазах.

Кучеров – настоящий лидер НХЛ. Думаю, что он выиграет бомбардирскую гонку у Нэтана Маккиннона, возьмет «Арт Росс Трофи». Уже можно поздравлять Кучерова.

Замечу, что Никита играл в системе ЦСКА, выступал за «Красную Армию». И это радует, что наш, цээсковский, парень так зажигает в Северной Америке. Вот такие ребята у нас есть, – сказал член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

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31 комментарий
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Вот в случае с Кучеровым ЦСКА бы спрятаться в угол и молчать в тряпочку...
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Ага, цээсковский парень! Учитывая как кони поступили с Кучем, он наверно до самого конца карьеры будет этим гордиться! Насмешил Паша!
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Чей чей? СДЮШОР "Белые Медведи" с тренером Курдиным еще могут гордиться Кучеровым но никак не ЦСКА,котрый его чуть не загубил!! Не ЦЫСКА а Россия им гордиться
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Ответ Кашпир
Вот в случае с Кучеровым ЦСКА бы спрятаться в угол и молчать в тряпочку...
тоже об этому подумал. все ведь помнят что сделали ЦСКА
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Спасибо ЦСКА разве что за то, что пацана не угробили окончательно.
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Хех, "наш, цээсковский". Вот уже и "Мы".
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Специально не захотели помогать с операцией, чтобы Кучеров уехал в НХЛ развиваться. Забыл Буре сказать.
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Ответ faaakkkeee
Спасибо ЦСКА разве что за то, что пацана не угробили окончательно.
Это тоже надо уметь)))
Вон Юрий Палыч забраковал Диего Косту и тот сразу заиграл)))
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У Кучерова прямо противоположные воспоминания о взаимоотношениях с ЦСКА...
ЦСКА бы не выставлял напоказ как он поступил с Никитой.
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Классика лицемерия от представителя ЦСКА.
+13
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+10
Ответ Кашпир
Вот в случае с Кучеровым ЦСКА бы спрятаться в угол и молчать в тряпочку...
Согласен. В свое время кинули парня.
+8
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+8
Ну говорил бы до конца уже))
Все и так прекрасно знают правду про цска и Кучерова.
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+7
Я очень сильно надеюсь, что Никита и Артемий не будут такими шизоидами после карьеры как Паша
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+6
Они реально думают,что мы забыли историю отношений Никиты и коней?
+6
-1
+5
вон Федотов Ваня, тоже ваш, цсковский )))
ему помогли примерно похоже
+4
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Ну да, цээсковский, ага, особенно после того как цээска его почти инвалида выкинул без средств к существованию
+4
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+4
Ага, ЦСКА больше всех помог Кучу в развитии карьеры, конечно
+5
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+4
Тамбовский койот ваш воспитанник
+4
-1
+3
Я думаю, что Никиту от одной только аббревиатуры ЦСКА тошнит сразу, и если он и вернётся на пятом десятке лет в КХЛ то в Спартак
+3
0
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С ЦСКА его кажется турнули за профнепригодность! Ловко Паша заслуги армейского клуба приписал к достижениям Кучерова!👏🤭
+6
-3
+3
Кучеровый тамповский, а не цсковский
+3
-1
+2
Смешно такое читать от уважаемого человека
+2
0
+2
Как же у нас любят примазываться к успехам других людей, выпячивая значимость системы и отдельных её представителей.
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стоит иметь ввиду что Будет истории Куча отношения не имеет, а то что он считает его выпускником того же клуба что и он, для него это повод для гордости.
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Ещё один Ротенберг
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Буре малыш, хватит лиз.ать за бабки
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А чем занимается наблюдательный совет? За чем и кем они наблюдают и какая от этого польза для клуба? Без шуток, кто в теме?
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тут то ты буренок маху дал лучше не напоминай эту историю, очень не красивую а теперь когда куч по 200очков, то он наш цсковский.
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Ответ Дмитрий Якушевич
Я очень сильно надеюсь, что Никита и Артемий не будут такими шизоидами после карьеры как Паша
У нас все бывшие хоккеисты, кто что-то вякает для спорт.ру из РФ - реально больны. Сидят на бабках от донатов и несут брехню как по ТВ.
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