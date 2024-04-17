Павел Буре высказался об игре Никиты Кучерова в НХЛ.

– набрал уже 142 очка в регулярном чемпионате. Фантастика!

– Это не может не удивлять. Суперкруто! Приятно видеть, что наш парень творит историю на наших глазах.

Кучеров – настоящий лидер . Думаю, что он выиграет бомбардирскую гонку у , возьмет «Арт Росс Трофи». Уже можно поздравлять Кучерова.

Замечу, что Никита играл в системе ЦСКА, выступал за «Красную Армию». И это радует, что наш, цээсковский, парень так зажигает в Северной Америке. Вот такие ребята у нас есть, – сказал член Зала славы и наблюдательного совета Павел Буре.