Павел Буре: «Кучеров – настоящий лидер НХЛ, он возьмет «Арт Росс». Радует, что цээсковский парень так зажигает в Северной Америке»
Павел Буре высказался об игре Никиты Кучерова в НХЛ.
– Никита Кучеров набрал уже 142 очка в регулярном чемпионате. Фантастика!
– Это не может не удивлять. Суперкруто! Приятно видеть, что наш парень творит историю на наших глазах.
Кучеров – настоящий лидер НХЛ. Думаю, что он выиграет бомбардирскую гонку у Нэтана Маккиннона, возьмет «Арт Росс Трофи». Уже можно поздравлять Кучерова.
Замечу, что Никита играл в системе ЦСКА, выступал за «Красную Армию». И это радует, что наш, цээсковский, парень так зажигает в Северной Америке. Вот такие ребята у нас есть, – сказал член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
Вон Юрий Палыч забраковал Диего Косту и тот сразу заиграл)))
ЦСКА бы не выставлял напоказ как он поступил с Никитой.
Все и так прекрасно знают правду про цска и Кучерова.
ему помогли примерно похоже