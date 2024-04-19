Вячеслав Фетисов: «Кучеров – один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку. Думаю, партнеры счастливы играть с ним. Молодец, красавчик»

Теги Тампа-Бэй Вячеслав Фетисов НХЛ Никита Кучеров Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал успехи Никиты Кучерова в этом сезоне.

Российский нападающий набрал 144 (44+100) очка в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».

«Никиту надо поздравить. Он – один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку.

Пусть он сам наслаждается игрой, а народ наслаждается его выступлением. Он молодец! Думаю, партнеры счастливы играть с ним.

Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Красавчик!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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8 комментариев
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И Никиту вспомнил, и про народ. "Дипломат", одним словом.
А есть талантливейшие хоккеисты, когда-либо не бравшие клюшку?
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Спасибо Тампе что его вылечили, "спасибо " ЦСКА что в него не поверили
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Сказал чиновник находящийся на руководящей должности в Цска в то время когда Кучеров получил травму. И с подачи Фетисова клуб не захотел оплачивать операцию. А теперь что-то балаболить пытается
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Ответ Барин
Слава, а не пошёл бы ты...
А он уже там
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Слава, а не пошёл бы ты...
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И друг у него хороший, Задоров. Отличная пара. Образец думающей молодежы.
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Если Никиту лишат Харта, то только из-за его национальности (с) С.Фетисов
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Никитос вроде бешеным талантом никогда не обладал он больше трудяга
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