Вячеслав Фетисов: «Кучеров – один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку. Думаю, партнеры счастливы играть с ним. Молодец, красавчик»

Вячеслав Фетисов прокомментировал успехи Никиты Кучерова в этом сезоне.

Российский нападающий набрал 144 (44+100) очка в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ. Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».



«Никиту надо поздравить. Он – один из талантливейших хоккеистов, когда-либо бравших клюшку.

Пусть он сам наслаждается игрой, а народ наслаждается его выступлением. Он молодец! Думаю, партнеры счастливы играть с ним.

Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Красавчик!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.