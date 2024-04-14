Назаров о седьмом матче «Металлурга» и «Автомобилиста»: «Главное, чтобы на первый план вышел хоккей, а не судейский фактор»

Теги Металлург Мг Автомобилист Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров поделился мнением о серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

На данный момент счет в серии – 3-3. В шестом матче «Автомобилист» победил со счетом 5:3 и перевел полуфинальную серию Кубка Гагарина в седьмую встречу.

«Металлург» растерял преимущество, но для нас это даже здорово, так как увидим больше классного хоккея и эмоций.

«Автомобилист» тоже выглядит здорово, обе команды достойны финала, так что пусть в седьмой встрече победит сильнейший.

Главное, чтобы на первый план вышел хоккей, а не судейский фактор.

Хочется честной, интересной и бескомпромиссной борьбы на льду», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

2 комментария
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СКА вылетел ,вопрос с судейством решен
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В нынешнем ПО все и так решалось только на льду. Даже в серии СКА - Автомобилист,если намёк на это?
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