Назаров о седьмом матче «Металлурга» и «Автомобилиста»: «Главное, чтобы на первый план вышел хоккей, а не судейский фактор»

Андрей Назаров поделился мнением о серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

На данный момент счет в серии – 3-3. В шестом матче «Автомобилист» победил со счетом 5:3 и перевел полуфинальную серию Кубка Гагарина в седьмую встречу.

« » растерял преимущество, но для нас это даже здорово, так как увидим больше классного хоккея и эмоций.

« » тоже выглядит здорово, обе команды достойны финала, так что пусть в седьмой встрече победит сильнейший.

Главное, чтобы на первый план вышел хоккей, а не судейский фактор.

Хочется честной, интересной и бескомпромиссной борьбы на льду», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.