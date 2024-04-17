Назаров о «Вашингтоне» в плей-офф: «Сегодня всемирный день Овечкина. Саша еще раз доказал: русский дух не сломить»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров объявил сегодняшний день всемирным днем Александра Овечкина.

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ и вышел в плей-офф. В первом раунде «Кэпиталс» сыграют с «Рейнджерс». 

«Сегодня, безусловно, всемирный день Овечкина. У Саши получился сложный регулярный чемпионат, но в итоге он спас не только себя, но и всю команду, как и положено настоящему лидеру и капитану. Мы помним, что Овечкин начинал сложно, однако сумел перезагрузиться и заиграл здорово, а мы моментально увидели другой «Вашингтон».

Впереди плей-офф, который будет вдвойне интереснее тем, что в нем сыграют многие россияне. Противостояние «Рейнджерс» — «Вашингтон» обещает получиться ярким. Обязательно последим, нас ждут бессонные ночи.

Саша Овечкин еще раз доказал: русский дух не сломить. В ключевом матче решающий гол, 31 шайба за сезон, 41 гол до Уэйна Гретцки. Великая погоня главной звезды всей лиги продолжается», – сообщил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

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17 комментариев
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В НХЛ никто и не пытается сломить русский дух. Там люди в хоккей играют. Назаров, хорош фантазировать.
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Если Саша Овечкин доказал это, то что доказал Женя Малкин?
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Ответ Джесси Пинкман
Если Саша Овечкин доказал это, то что доказал Женя Малкин?
в логике Назарова русские с духом, это те кто забил сегодня. Остальных он такими не считает
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Задолбал ты своим русским духом. В него шайба сегодня удачно попала, духом он её срикошетил что ли. Они в хоккей играют.
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+11
Ответ Melnikov1968
В НХЛ никто и не пытается сломить русский дух. Там люди в хоккей играют. Назаров, хорош фантазировать.
Разумно! У Назарова и им подобных в голове исключительно «Шовинизм»!)
+12
-4
+8
Бред Назарофф - любимое пойло Кожевникова.
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Оши, забивая победный: "Что-то русского духа многовато, надо разбавить"
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Панарин сделает так, что этот "дух" выветрится.)))
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Да, пахнуло. Надо проветрить.
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Ответ Melnikov1968
В НХЛ никто и не пытается сломить русский дух. Там люди в хоккей играют. Назаров, хорош фантазировать.
Может он имел ввиду Духа Хлебонасущенского
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обломится никуда не денется
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Дело не в духе. Он добавил интеллекта в свои действия. Стал чаще ехать на пятак. Копать под воротами. Сейчас оне так резок и быстр. Броски быстро перекрывают. Молодец.
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сообщил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ
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Про русский дух с кокошниками и матрешками надо обязательно напомнить! Диды забивали.
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Назаров даже когда не хочет, а лизнёт, я пишу не принижая никоим образом Ови и Ко.
Видать тяжело, Назарычу, как то задвинули его совсем.
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Ответ Биомеханоид
Задолбал ты своим русским духом. В него шайба сегодня удачно попала, духом он её срикошетил что ли. Они в хоккей играют.
За гол касание ножа отменить?
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