Ничушкин о дубле «Эдмонтону»: «У меня будет больше уверенности – это хорошо перед плей-офф. Скоро важные матчи»

Валерий Ничушкин прокомментировал два забитых гола в матче против «Эдмонтона».

Форвард «Колорадо» забросил две шайбы в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерз» (5:1) и был назван второй звездой.

Россиянин завершил регулярку с 53 (28+25) очками в 54 играх, обновив личный бомбардирский рекорд, который был установлен в сезоне-2021/22.

«Это важно для меня перед плей-офф, потому что я пропустил пару игр из-за травмы.

Так что это здорово, и да, скоро начнутся важные матчи. У меня будет больше уверенности, это хорошо», – сказал нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.