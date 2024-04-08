Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд. У него 6 бросков и «минус 6» на отрезке

Теги Колорадо Даллас НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард «Колорадо» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:7). 

На счету россиянина 50 (26+24) баллов в 50 играх в текущем сезоне. В последних 4 играх – 0+0 при 6 бросках в створ и полезности «минус 6». 

Сегодняшний матч стал для Ничушкина вторым после пропуска полутора недель из-за травмы нижней части тела. 

Валерий (21:33, 2:50 – в большинстве, 0:55 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и 3 мимо, а также применил 3 силовых приема. 

4 комментария
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Что с тобой сделали в программе помощи, Валера?
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Ответ K. Eropegov
Что с тобой сделали в программе помощи, Валера?
Он как вернулся - в первых 6 матчах 8 очков набрал, подлечили неплохо. Возможно опять развязал, но скорее просто неудачная серия.
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Вэл, соберись
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Ответ Евгений Иванов
Он как вернулся - в первых 6 матчах 8 очков набрал, подлечили неплохо. Возможно опять развязал, но скорее просто неудачная серия.
Не знаю, от чего его лечили, но когда он ушёл на реабилитацию, он играл-то прилично, так что насколько напрямую его не самая лучшая хоккейная форма связана с его проблемами это в принципе ещё большой вопрос. Главное, чтоб к плей-офф был готов зажигать. Но только на льду!)
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