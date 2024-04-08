Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд. У него 6 бросков и «минус 6» на отрезке

Валерий Ничушкин остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с « » (4:7).

На счету россиянина 50 (26+24) баллов в 50 играх в текущем сезоне. В последних 4 играх – 0+0 при 6 бросках в створ и полезности «минус 6».

Сегодняшний матч стал для Ничушкина вторым после пропуска полутора недель из-за травмы нижней части тела.

(21:33, 2:50 – в большинстве, 0:55 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 1 бросок в створ и 3 мимо, а также применил 3 силовых приема.