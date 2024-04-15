Ничушкин набрал 0+1 с «Вегасом» – 1-е очко в 7 матчах. У него 51 балл в 53 играх в сезоне

Валерий Ничушкин набрал 0+1 с «Вегасом» – 1-е очко в 7 матчах.

Форвард « » прервал серию без набранных очков в игре регулярного чемпионата с « » (3:4 ОТ).

Россиянин ассистировал при шайбе Микко Рантанена. На его счету 51 (26+25) очко в 53 играх.

Личный рекорд по очкам в лиге – 52 балла в 62 играх (2021/22). У «Эвеланш» остается один матч до конца регулярки – против «Эдмонтона».

Сегодня Ничушкин (19:12, 2:00 – в большинстве, 0:31 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема, сделал 2 перехвата и получил малый штраф.