Ничушкин набрал 0+1 с «Вегасом» – 1-е очко в 7 матчах. У него 51 балл в 53 играх в сезоне

Теги Колорадо НХЛ Вегас Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин набрал 0+1 с «Вегасом» – 1-е очко в 7 матчах.

Форвард «Колорадо» прервал серию без набранных очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ). 

Россиянин ассистировал при шайбе Микко Рантанена. На его счету 51 (26+25) очко в 53 играх.

Личный рекорд по очкам в лиге – 52 балла в 62 играх (2021/22). У «Эвеланш» остается один матч до конца регулярки – против «Эдмонтона». 

Сегодня Ничушкин (19:12, 2:00 – в большинстве, 0:31 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема, сделал 2 перехвата и получил малый штраф. 

1 комментарий
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Маккиннон набрал всего один результативный балл и весьма вероятно гонка за Арт Росс закончилась. Отставание на 4 очка от Кучерова и один матч против двух игр Тампы делает Никиту безусловным фаворитом. Что большинство из нас несомненно радует. Но впереди паровоза бежать не буду, подождем окончания регулярки. Славная все же она вышла в этом сезоне, одна из лучших на моей памяти.
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