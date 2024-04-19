Набоков о серии с «Локомотивом»: «Не думаю о том, что это финал, стараюсь быть спокойным. Просто выхожу играть в свою игру»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков высказался после победы «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

– Ваш дебютный плей-офф КХЛ – и сразу финал. Насколько это волнительно?

– Не думаю о том, что это финал. Просто выхожу играть в свою игру.

– Для вас без разницы – регулярный чемпионат или финал?

– Я стараюсь быть спокойным и даже не думать, что это финал.

– Вы ощущаете, что «Локомотив» играет в другой хоккей?

– Да, ощущается. Мало бросков, у меня не очень много работы. «Локомотив» хорошо играет в обороне, поэтому моментов не так много.

– Насколько для вас это комфортно?

– Я люблю, как много бросков. Но мне без разницы, главное – чтобы команда выиграла, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

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