Набоков о серии с «Локомотивом»: «Не думаю о том, что это финал, стараюсь быть спокойным. Просто выхожу играть в свою игру»
Илья Набоков высказался после победы «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).
– Ваш дебютный плей-офф КХЛ – и сразу финал. Насколько это волнительно?
– Не думаю о том, что это финал. Просто выхожу играть в свою игру.
– Для вас без разницы – регулярный чемпионат или финал?
– Я стараюсь быть спокойным и даже не думать, что это финал.
– Вы ощущаете, что «Локомотив» играет в другой хоккей?
– Да, ощущается. Мало бросков, у меня не очень много работы. «Локомотив» хорошо играет в обороне, поэтому моментов не так много.
– Насколько для вас это комфортно?
– Я люблю, как много бросков. Но мне без разницы, главное – чтобы команда выиграла, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.