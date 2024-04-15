Металлург Мг – Локомотив где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 20 апреля

В субботу, 20 апреля, сыграют Металлург Мг и Локомотив во втором матче финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Металлург Мг – Локомотив

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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