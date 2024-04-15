Металлург Мг – Локомотив где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 20 апреля
В субботу, 20 апреля, сыграют Металлург Мг и Локомотив во втором матче финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Локомотив
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Последние матчи Металлург Мг
- Металлург Мг – Локомотив : 2 – 1
- Металлург Мг – Автомобилист : 3 – 2
- Автомобилист – Металлург Мг : 5 – 3
- Металлург Мг – Автомобилист : 5 – 2
- Автомобилист – Металлург Мг : 5 – 3
Последние матчи Локомотив
- Металлург Мг – Локомотив : 2 – 1
- Локомотив – Трактор : 0 – 0
- Трактор – Локомотив : 0 – 0
- Локомотив – Трактор : 0 – 0
- Трактор – Локомотив : 0 – 3
Прогноз на второй матч серии Металлург – Локомотив
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