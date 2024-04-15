Металлург Мг – Локомотив: прогноз на второй матч 20 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, финал

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 4,5

Счет в серии 1 – 0 (2 : 1)

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Перед началом серии большинство специалистов и нейтральных болельщиков считали фаворитом «Локомотив». Логика была простая. Команда Игоря Никитина гораздо проще справилась со своими соперниками, затратила меньше времени, отдыхала перед первым матчем с «Металлургом» в течение девяти дней. Оборона у них лучше, игроки опытнее и так далее. Более осторожные аналитики говорили, что нельзя уральцев сбрасывать со счетов. Команда находится на подъеме, она только что прошла «Автомобилист», и первая игра должна показать, насколько «Металлург» готов замахнуться на Кубок Гагарина. Перед началом серии хозяева столкнулись с проблемой, потеряв из-за травмы одного из лидеров и своего капитана Егора Яковлева. В последней игре с «Автомобилистом» он получил травму, причем Андрей Разин узнал об этому уже после пресс-конференции. Тем не менее по решению тренера защитник всю игру находился на скамейке запасных в качестве одного из помощников.

Команды с первых минут стали действовать осторожно, больше внимания уделяя обороне. Опасных моментов в первом периоде практически не было. В середине десятиминутки двое ярославцев оказались перед воротами Ильи Набокова, но не смогли грамотно распорядиться шайбой. Хозяева во второй половине игрового отрезка стали играть более активно, что привело к нескольким опасным атакам, но шайба летела либо мимо, либо с бросками справлялся Даниил Исаев. Вратари в целом подтвердили свой класс и показали, что действительно являются лучшими в этом плей-офф. Во втором периоде команды стали действовать более активно. Появились первые удаления. Сначала у хозяев Дмитрий Орехов отправился на скамейку штрафников за выброс шайбы, а затем нападающий ярославцев Егор Аверин получил две минуты за подножку. Но за четыре минуты большинства на двоих команды создали один момент. Александр Петунин не смог переиграть вратаря гостей. Сорок минут игрового времени к голам не привели.

«Засуха» прервалась в начале третьего периода, причем счет открыл «Локомотив», который начал этот отрезок очень активно. Максим Березкин с близкой дистанции поразил ворота Набокова. Пропущенная шайба заставила проснуться и «Металлург». Причем ситуация была похожей, гости не смогли перевести игру в среднюю зону, и давление на их ворота привело к шайбе Никиты Михайлиса. Забрасывал казахстанец уже в пустые ворота. Игра преобразилась, моменты стали возникать у обеих команд. Но в итоге свою роль сыграло удаление Александра Полунина в конце периода за игру высоко поднятой клюшкой. Хозяева реализовали большинство и забрали первый матч серии. Дальше будет еще интереснее, теперь ход за «Локомотивом».

победа «Металлурга» — от 2,50 (Лига Ставок) до 2,60 (Бетсити, Pari)

победа «Локомотива» — от 2,55 (Лига Ставок) до 2,75 (Бетсити)

Где смотреть второй матч серии Металлург – Локомотив

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