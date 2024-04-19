«Сан-Хосе» завершил регулярку с разницей шайб «минус 150». Это худший результат в НХЛ за 30 лет и 10-й в антирейтинге в истории лиги

Теги рейтинги Айлендерс Оттава Вашингтон Сан-Хосе НХЛ Квебек Хоккей

«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат НХЛ с разницей шайб «минус 150».

«Шаркс» проиграли «Калгари» (1:5) в заключительном матче регулярки. 

Калифорнийцы набрали 47 очков в 82 матчах (худший результат в НХЛ в XXI веке для полных сезонов) и заняли последнее место в общей таблице лиги.

Разница шайб составила «минус 150» – 181 заброшенная против 331 пропущенной. 

Она стала худшей в лиге в XXI веке, а в общем антирейтинге за всю историю заняла 10-е место. 

Команды, завершившие сезон НХЛ с разницей «минус 150» и хуже

1. «Вашингтон», 1974/75 – «минус 265»;

2-3. «Оттава», 1993/94 & «Сан-Хосе», 1992/93 – по «минус 196»;

4. «Оттава», 1992/93 – «минус 193»;

5. «Айлендерс», 1972/73 – «минус 177»;

6. «Вашингтон», 1975/76 – «минус 170»;

7. «Квебек», 1989/90 – «минус 167»;

8. «Канзас-Сити», 1975/76 – «минус 161»;

9. «Виннипег», 1980/81 – «минус 154»;

10. «Сан-Хосе», 2023/24 – «минус 150». 

Отметим, что большая часть результатов принадлежит командам, проводившим свой первый или второй сезон в лиге. 

30 комментариев
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Ответ Атомный Карась
Спортс, там Кучеров официально стал лучшим бомбардиром, чего новости до сих пор нет?)))
Потому что два матча регулярки еще не закончились и формально его могут обогнать. Понятно, что этого не случится, но с т.з. соблюдения формальностей правильно делают.
+27
0
+27
Спортс, там Кучеров официально стал лучшим бомбардиром, чего новости до сих пор нет?)))
+26
-11
+15
Ответ Dan Boyle
Лучше бы Шаркс отправили в Юту, а не Койотов! Юта Шаркс - звучит? ))
Юта Шаркс это примерно как LA Polar Bears.
+12
0
+12
Каааак, ну каааак Сент Луис мог проиграть этой команде все 3 матча в регулярке !?! Как!?! А потом удивляться что несколько очков не хватило для попадания в плей офф
+9
0
+9
Лучше бы Шаркс отправили в Юту, а не Койотов!
Юта Шаркс - звучит? ))
+10
-2
+8
Ответ Dan Boyle
Лучше бы Шаркс отправили в Юту, а не Койотов! Юта Шаркс - звучит? ))
То есть вы взяли в качестве ника имя защитника, прилично отыгравшего за Шаркс, и теперь хотите их сплавить?) У Шаркс есть посещаемость, есть арена, доходы. До недавнего времени Шаркс регулярно выходили в плей-офф, брали Президентский Кубок, играли в финале КС, а вы их вот так просто за первую за 20 лет перестройку, хотите перевезти?) По уровню организации и совокупности достижений, Койоты даже и близко не стоят рядом с Акулами (при всём уважении к фанатам команды). Сан-Хосе нужно время, нынешний ГМ это и обозначил на встрече с болельщиками. Через три года будем бороться за выход в плей-офф, а пока придется грустно терпеть.
+8
0
+8
Будет очень смешно, если за все мучения им достанется 3-й пик
+7
0
+7
Преведущий худший результат 21 веке был у Колорадо в 17 году 48 баллов, ждём от СХ кубка через 5лет?
+7
0
+7
Вашингтон, конечно, мощно ворвался в лигу в первых двух сезонах..
+5
0
+5
Ответ Атомный Карась
Спортс, там Кучеров официально стал лучшим бомбардиром, чего новости до сих пор нет?)))
а если Бедард стрельнет и обгонит на вираже?
+5
0
+5
Ответ Атомный Карась
Спортс, там Кучеров официально стал лучшим бомбардиром, чего новости до сих пор нет?)))
Потому же, почему на NHL.com нет
+5
0
+5
Ответ Дима Миронов
Преведущий худший результат 21 веке был у Колорадо в 17 году 48 баллов, ждём от СХ кубка через 5лет?
С Капитаном Климом Костиным).
+4
0
+4
Ответ t0ni12
Потому что два матча регулярки еще не закончились и формально его могут обогнать. Понятно, что этого не случится, но с т.з. соблюдения формальностей правильно делают.
Все правильно, а то сейчас кто-нибудь из ЛА наберет 70 очей за период, потом переобуваться придется )
+4
0
+4
И пролетят мимо Селебрини, вот смешно будет
+3
0
+3
Ответ Сергей Кот
а Канзас Сити это сейчас кто?
Нью-Джерси (транзитом через Денвер)
+4
-1
+3
Ответ Марат Адилов
Хоспаде, достаточно пока написать новость про то, что Маки за сезон набрали столько-то очков. Потом юпд сделать когда формальности уладятся
Незачем постить новость и потом её переделывать, если можно подождать час и сделать сразу как надо.
+3
0
+3
Танкинг удался! Гарри Летучая Мышь, теперь нашамань Селебрини!
+2
0
+2
Кто там топ 5 команд, кто чаще всех играл с сан-Хосе в этом сезоне?
+2
0
+2
Эх Вашингтон 1974/75 золотые времена!!!
+3
-2
+1
Ответ Dan Boyle
Да всё я прекрасно понимаю Ну нельзя же быть настолько душнилами Только пошутишь, сразу набегает толпа с воплями, с чувством юмора вижу тут не очень
Да какой тут юмор, с таким сезоном...) я, к слову, скобочки в своем сообщении, адресованном вам, не просто так поставил - очевидно было, что вы это не всерьёз.
+1
0
+1
Ответ t0ni12
Потому что два матча регулярки еще не закончились и формально его могут обогнать. Понятно, что этого не случится, но с т.з. соблюдения формальностей правильно делают.
Хоспаде, достаточно пока написать новость про то, что Маки за сезон набрали столько-то очков. Потом юпд сделать когда формальности уладятся
+3
-2
+1
Ответ Aleksandr
Кто там топ 5 команд, кто чаще всех играл с сан-Хосе в этом сезоне?
Анахайм, Ванкувер, Вегас, Лос-Анджелес, Сиэтл.
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Лучше бы Шаркс отправили в Юту, а не Койотов! Юта Шаркс - звучит? ))
Из Калифорнии никогда не увезут ни одну команду, это не Аризона с Джорджией
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Юта Шаркс это примерно как LA Polar Bears.
Да всё я прекрасно понимаю
Ну нельзя же быть настолько душнилами
Только пошутишь, сразу набегает толпа с воплями, с чувством юмора вижу тут не очень
+2
-2
0
Ответ Dan Boyle
Лучше бы Шаркс отправили в Юту, а не Койотов! Юта Шаркс - звучит? ))
А что звучит-то? Откуда в Юте акулы?
+2
-2
0
Вписались в рейтинг Акулята:)))
+1
-1
0
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