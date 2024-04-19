«Сан-Хосе» завершил регулярку с разницей шайб «минус 150». Это худший результат в НХЛ за 30 лет и 10-й в антирейтинге в истории лиги

«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат НХЛ с разницей шайб «минус 150».

«Шаркс» проиграли «Калгари» (1:5) в заключительном матче регулярки.

Калифорнийцы набрали 47 очков в 82 матчах (худший результат в в XXI веке для полных сезонов) и заняли последнее место в общей таблице лиги.

Разница шайб составила «минус 150» – 181 заброшенная против 331 пропущенной.

Она стала худшей в лиге в XXI веке, а в общем антирейтинге за всю историю заняла 10-е место.

Команды, завершившие сезон НХЛ с разницей «минус 150» и хуже

1. « », 1974/75 – «минус 265»;

2-3. « », 1993/94 & «Сан-Хосе», 1992/93 – по «минус 196»;

4. «Оттава», 1992/93 – «минус 193»;

5. « », 1972/73 – «минус 177»;

6. «Вашингтон», 1975/76 – «минус 170»;

7. «Квебек», 1989/90 – «минус 167»;

8. «Канзас-Сити», 1975/76 – «минус 161»;

9. «Виннипег», 1980/81 – «минус 154»;

10. « », 2023/24 – «минус 150».

Отметим, что большая часть результатов принадлежит командам, проводившим свой первый или второй сезон в лиге.