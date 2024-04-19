«Сан-Хосе» завершил регулярку с разницей шайб «минус 150». Это худший результат в НХЛ за 30 лет и 10-й в антирейтинге в истории лиги
«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат НХЛ с разницей шайб «минус 150».
«Шаркс» проиграли «Калгари» (1:5) в заключительном матче регулярки.
Калифорнийцы набрали 47 очков в 82 матчах (худший результат в НХЛ в XXI веке для полных сезонов) и заняли последнее место в общей таблице лиги.
Разница шайб составила «минус 150» – 181 заброшенная против 331 пропущенной.
Она стала худшей в лиге в XXI веке, а в общем антирейтинге за всю историю заняла 10-е место.
Команды, завершившие сезон НХЛ с разницей «минус 150» и хуже
1. «Вашингтон», 1974/75 – «минус 265»;
2-3. «Оттава», 1993/94 & «Сан-Хосе», 1992/93 – по «минус 196»;
4. «Оттава», 1992/93 – «минус 193»;
5. «Айлендерс», 1972/73 – «минус 177»;
6. «Вашингтон», 1975/76 – «минус 170»;
7. «Квебек», 1989/90 – «минус 167»;
8. «Канзас-Сити», 1975/76 – «минус 161»;
9. «Виннипег», 1980/81 – «минус 154»;
10. «Сан-Хосе», 2023/24 – «минус 150».
Отметим, что большая часть результатов принадлежит командам, проводившим свой первый или второй сезон в лиге.
Юта Шаркс - звучит? ))
Ну нельзя же быть настолько душнилами
Только пошутишь, сразу набегает толпа с воплями, с чувством юмора вижу тут не очень