Вайсфельд о плей-офф: «Судят очень хорошо. Претензии предъявляют люди, которые то ли не знают правил, то ли делают вид, что не знают»

Леонид Вайсфельд высказался о судействе в плей-офф Кубка Гагарина.

– В этом плей-офф много обсуждается судейство. Может ли его качество повлиять на исход финальной серии?

– На самом деле, судят очень хорошо. Просто некоторые подняли кампанию. На самом деле, разговор-то идет не против судейства, а против судейского руководства.

Судили всегда одинаково, сколько я себя помню. Но началась вот эта мышиная возня, и пошли разговоры. Могу сказать как судья: мне очень нравится, как работают рефери. Понятно, от ошибок не уйти, но они минимизированы.

Лично я судейство оцениваю следующим образом: если в глаза ничего не бросается, значит, арбитры отработали хорошо. Так вот ничего вопиющего я вспомнить не могу. И был очень удивлен, когда некоторые моменты вдруг стали предметом обсуждения.

Судьи принимают верное решение, а им предъявляют претензии люди, которые то ли не знают правил, то ли делают вид, что не знают, – сказал бывший хоккейный арбитр .

Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

СКА направил письма в клубы КХЛ с проектом реформы судейства («Чемпионат»)