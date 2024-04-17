Вайсфельд о плей-офф: «Судят очень хорошо. Претензии предъявляют люди, которые то ли не знают правил, то ли делают вид, что не знают»

Теги судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина правила Алексей Анисимов судья Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о судействе в плей-офф Кубка Гагарина.

– В этом плей-офф много обсуждается судейство. Может ли его качество повлиять на исход финальной серии?

– На самом деле, судят очень хорошо. Просто некоторые подняли кампанию. На самом деле, разговор-то идет не против судейства, а против судейского руководства.

Судили всегда одинаково, сколько я себя помню. Но началась вот эта мышиная возня, и пошли разговоры. Могу сказать как судья: мне очень нравится, как работают рефери. Понятно, от ошибок не уйти, но они минимизированы.

Лично я судейство оцениваю следующим образом: если в глаза ничего не бросается, значит, арбитры отработали хорошо. Так вот ничего вопиющего я вспомнить не могу. И был очень удивлен, когда некоторые моменты вдруг стали предметом обсуждения.

Судьи принимают верное решение, а им предъявляют претензии люди, которые то ли не знают правил, то ли делают вид, что не знают, – сказал бывший хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд.

Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

СКА направил письма в клубы КХЛ с проектом реформы судейства («Чемпионат»)

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15 комментариев
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То ли не знают правил , то ли делают вид что не знают . Все очень просто - не хоккейные люди Медведев и Ротенберг не знают правил , а ветераны ска делают вид , что не знают правил .
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Просто некоторым нужны карманные рефери, чтобы помогали выигрывать.
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Леонид👏🏼
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Чётко обосновал РР
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Ну, зачёт!
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Разве так можно про газовых типов, они же отомстят, уберут со своего тв...правда его уже итак там редко стали пользовать.
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Проезжал мимо высотки на Красной Пресне , решил зайти в зоопарк . Обратил внимание , что у гамадрил , семейства мартышковых седалищные мозоли ярко-красного цвета круглый год .
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+3
Вайсфельд перешел красные линии, срочно вызывайте Кожевникова с Черкассом
ибо этот баттл Ромка "один не потянет"
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В Питере просто хотят что бы правила были для них индивидуальные , и судейский корпус хотят создать из своих людей сугубо чисто их интересы что бы соблюдали,и комментаторов тоже вроде как хотели контролировать , в общем летом грядут изменения жесткие 🫨судя по всему , лучше уж сразу назвать СКА-Лига
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Кроме ска никто и ничего не предьявляет.
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правильно сказал , обычно жалуются Хейтеры
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А у ромы-трэнэра свои правила.
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Комментарий удален модератором
Видимо там все, только делают вид!
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Ответ Shamarin
Комментарий удален модератором
Это народное блюдо России. Сам ем ее сейчас))
+1
-1
0
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