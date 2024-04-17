Коньков о судействе в КХЛ: «Ошибок все меньше. Надо просто понимать, какие моменты вызывают больше всего споров, отрегулировать их, почистить»
Сергей Коньков высказался о судействе в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«В любом случае, каждый год происходят моменты, с которыми не согласны игроки и тренеры. Надо понимать, какие варианты есть для изменения этой ситуации, как повышать качество судейства. Должна быть совместная работа.
Мы смотрим по «КХЛ ТВ» разборы ситуаций, когда приезжает Алексей Анисимов и каждое спорное решение может прокомментировать.
Понятно, что будут спорные моменты и ошибки, потому что ошибаются все: хоккеисты, судьи. Но этих ошибок все меньше и меньше, и надо просто понимать, какие моменты вызывают больше всего споров, и их отрегулировать, почистить», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.