Капитан «Металлурга» Яковлев – помощник Разина на первый матч с «Локомотивом». Его место в составе занял Паливко

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Егор Яковлев Данила Паливко Хоккей

Егор Яковлев будет ассистентом главного тренера «Металлурга» на 1-м матче финала.

Ранее сообщалось, что капитан команды из Магнитогорска пропустит первые два матча серии с «Локомотивом» из-за травмы.

Его место в составе «Металлурга» занял 22-летний защитник Данила Паливко

На сегодняшнюю игру Яковлев заявлен помощником главного тренера Андрея Разина

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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3 комментария
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вчера Зислис ванговал Яковлеву самое большое штрафное время за финальную серию.
в связи с его отсутствием в заявке, я уже было подумал что не случится такого, а нет - шансы оказывается остаются😆
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Разин сделал ход Яковлевым
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Хороший ход!
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