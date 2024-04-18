Капитан «Металлурга» Яковлев – помощник Разина на первый матч с «Локомотивом». Его место в составе занял Паливко

Егор Яковлев будет ассистентом главного тренера «Металлурга» на 1-м матче финала.

Ранее сообщалось, что капитан команды из Магнитогорска пропустит первые два матча серии с «Локомотивом» из-за травмы.

Его место в составе «Металлурга» занял 22-летний защитник Данила Паливко.

На сегодняшнюю игру Яковлев заявлен помощником главного тренера Андрея Разина.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.