Игорь Ларионов: «Медицинский штаб «Торпедо» проделал не очень хорошую работу. Хотим, чтобы хоккеисты быстрее возвращались в строй»

Игорь Ларионов выразил недовольство работой медицинского штаба «Торпедо».

В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4.

«Знаете, можно сейчас сетовать на травмы, но не хотелось бы этого делать. Но нужно отметить, что медицинский штаб проделал не очень хорошую работу.

Мы хотим лучшего отношения к нашим хоккеистам, хотим, чтобы они возвращались быстрее в строй», – сказал главный тренер « » .