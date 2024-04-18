Игорь Ларионов: «Медицинский штаб «Торпедо» проделал не очень хорошую работу. Хотим, чтобы хоккеисты быстрее возвращались в строй»

Теги Торпедо травмы Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Здоровье Хоккей

Игорь Ларионов выразил недовольство работой медицинского штаба «Торпедо».

В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4.

«Знаете, можно сейчас сетовать на травмы, но не хотелось бы этого делать. Но нужно отметить, что медицинский штаб проделал не очень хорошую работу.

Мы хотим лучшего отношения к нашим хоккеистам, хотим, чтобы они возвращались быстрее в строй», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опять у Ларионова кто-то виноват. Виноваты все в поражениях, кроме него самого. Зато если выигрыш, то он - герой. Некрасиво
+2
0
+2
Про поставщиков малины ничего не сказал.похоже,не стимулировала для побед.
+1
-1
0
Звоните Родченкову, подскажет пару рецептов))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий