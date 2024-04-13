ЛеБрюн о переезде «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити: «Есть серьезные проблемы, которые нужно решить. Это сложная сделка. Ситуация остается нестабильной»

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал о ситуации с переездом «Аризоны» в Юту.

Ранее стало известно, что руководство «Койотис» проинформировало игроков об этом перед матчем регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ).

«Нет сомнений в том, что продолжает работать над переездом «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити. Это конец игры.

Но как сообщают вовлеченные в процесс источники, еще есть серьезные проблемы, которые нужно решить. Это сложная сделка. Ситуация остается нестабильной», – сказал .

Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля – после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены.

В этом сезоне « » играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Владельцы «Койотис» были намерены построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.