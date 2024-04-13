ЛеБрюн о переезде «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити: «Есть серьезные проблемы, которые нужно решить. Это сложная сделка. Ситуация остается нестабильной»

Теги Аризона бизнес НХЛ Юта Пьер ЛеБрюн Хоккей

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн рассказал о ситуации с переездом «Аризоны» в Юту.

Ранее стало известно, что руководство «Койотис» проинформировало игроков об этом перед матчем регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ). 

«Нет сомнений в том, что НХЛ продолжает работать над переездом «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити. Это конец игры. 

Но как сообщают вовлеченные в процесс источники, еще есть серьезные проблемы, которые нужно решить. Это сложная сделка. Ситуация остается нестабильной», – сказал ЛеБрюн

Сообщалось, что клуб может объявить о переезде 18 апреля – после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены.

В этом сезоне «Аризона» играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек. Владельцы «Койотис» были намерены построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.

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3 комментария
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сначала не понял, при чем тут ЛеБрон Джеймс
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Буду болеть как за Юту.
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Они и в прошлом на этой площадке играли,давно пора переехать
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