НХЛ одобрит продажу «Аризоны» владельцу «Юты Джаз» в четверг. За франшизу заплатят 1,2 млрд долларов
Совет директоров НХЛ одобрит продажу «Аризоны» владельцу «Юты Джаз» 18 апреля.
Ожидается, что Райан Смит заплатит за франшизу 1,2 миллиарда долларов. Владелец «Койотис» Алекс Меруэло получит 1 миллиард долларов, а остальные собственники клубов НХЛ разделят оставшиеся 200 миллионов долларов. Смит является владельцем баскетбольного клуба «Юта Джаз».
Совет директоров НХЛ одобрит продажу, и «Аризона» объявит о переезде в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в четверг, 18 апреля, согласно информации журналиста Джона Гамбадоро.
Основная причина переезда – отсутствие подходящей ледовой арены. В этом сезоне команда играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.
Владелец «Койотис» намеревается построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.
Непонятно только одно - зачем старому владельцу покупать землю на аукционе и строить новую арену ?
Для НХЛ агломерация Финикса перспективна
Но что б в Финиксе не грустили… дарят надежду …
По сути он своими деньгами хочет профинансировать старого владельца.
Зачем ему это ?
Купил за 300 лямов вроде и 1 лярд, неужели 700 млн?
Хотя там была не просто арена, а мультифункциональный развлекательный центр.
Ставки в банке ниже коммерческих/торговых ставок( я про обратный выкуп).
К тому же новый владелец профессионально занимается инвестициями в спорт.