НХЛ одобрит продажу «Аризоны» владельцу «Юты Джаз» в четверг. За франшизу заплатят 1,2 млрд долларов

Совет директоров НХЛ одобрит продажу «Аризоны» владельцу «Юты Джаз» 18 апреля.

Ожидается, что Райан Смит заплатит за франшизу 1,2 миллиарда долларов. Владелец «Койотис» Алекс Меруэло получит 1 миллиард долларов, а остальные собственники клубов НХЛ разделят оставшиеся 200 миллионов долларов. Смит является владельцем баскетбольного клуба «Юта Джаз».

Совет директоров НХЛ одобрит продажу, и «Аризона» объявит о переезде в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в четверг, 18 апреля, согласно информации журналиста Джона Гамбадоро.

Основная причина переезда – отсутствие подходящей ледовой арены. В этом сезоне команда играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.

Владелец «Койотис» намеревается построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?