НХЛ одобрит продажу «Аризоны» владельцу «Юты Джаз» в четверг. За франшизу заплатят 1,2 млрд долларов

Теги Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло деньги Райан Смит Хоккей

Совет директоров НХЛ одобрит продажу «Аризоны» владельцу «Юты Джаз» 18 апреля.

Ожидается, что Райан Смит заплатит за франшизу 1,2 миллиарда долларов. Владелец «Койотис» Алекс Меруэло получит 1 миллиард долларов, а остальные собственники клубов НХЛ разделят оставшиеся 200 миллионов долларов. Смит является владельцем баскетбольного клуба «Юта Джаз».

Совет директоров НХЛ одобрит продажу, и «Аризона» объявит о переезде в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в четверг, 18 апреля, согласно информации журналиста Джона Гамбадоро.

Основная причина переезда – отсутствие подходящей ледовой арены. В этом сезоне команда играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.

Владелец «Койотис» намеревается построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?

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22 комментария
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С продажей и с покупкой все понятно.

Непонятно только одно - зачем старому владельцу покупать землю на аукционе и строить новую арену ?
+9
0
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С продажей и с покупкой все понятно. Непонятно только одно - зачем старому владельцу покупать землю на аукционе и строить новую арену ?
Продадут обратно как построит….
Для НХЛ агломерация Финикса перспективна
+6
0
+6
Ответ Вадим Сидоров
Мне интересная какую прибыль Мируэло получит. Купил за 300 лямов вроде и 1 лярд, неужели 700 млн?
Да. Оказывается в пустыне тоже можно вырастить денежное дерево)
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С продажей и с покупкой все понятно. Непонятно только одно - зачем старому владельцу покупать землю на аукционе и строить новую арену ?
Да не будет он арену строить
+4
0
+4
Ответ mbauer
Эх, и вот стоило из Виннипега сдёргивать франшизу ради такого?
Ничего личного. Просто бизнес
+4
0
+4
Легендарный вой койотов мы больше не услышим, а жаль.
+4
0
+4
Наконец-то это свершилось. Пусть в Аризоне в баскетбол играют
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С продажей и с покупкой все понятно. Непонятно только одно - зачем старому владельцу покупать землю на аукционе и строить новую арену ?
Он оставляет за собой право на название команды, так же ему принадлежит клуб в АХЛ.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Бывшему владельцу проще прокредитоваться в банке под залог клуба - ведь на многофункциональный центр ему не требуется миллиард, максимум 200-300 миллионов. Ставки в банке ниже коммерческих/торговых ставок( я про обратный выкуп). К тому же новый владелец профессионально занимается инвестициями в спорт.
высокий риск, что аренду не дадут…
Но что б в Финиксе не грустили… дарят надежду …
+2
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+2
Ответ Пинающий Достоинства
Продадут обратно как построит…. Для НХЛ агломерация Финикса перспективна
А зачем тогда новому владельцу покупать клуб, а потом через несколько лет обратно продавать ?
По сути он своими деньгами хочет профинансировать старого владельца.
Зачем ему это ?
+1
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+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем тогда новому владельцу покупать клуб, а потом через несколько лет обратно продавать ? По сути он своими деньгами хочет профинансировать старого владельца. Зачем ему это ?
Договорённость наверное, что если те построят арену, то купят дороже чем он купил….
+1
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+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
НХЛ про расширение никак не намекала.
я работаю в нхлпа и знаю
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Аризонская мечта не сбылась. Звучит песня In the Deathcar из легендарного фильма Кустурицы
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А что с названием? Юта Койотис?
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Мне интересная какую прибыль Мируэло получит.
Купил за 300 лямов вроде и 1 лярд, неужели 700 млн?
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Ответ Hitgoe Himgob
Да не будет он арену строить
Вот и мне так кажется.
Хотя там была не просто арена, а мультифункциональный развлекательный центр.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С продажей и с покупкой все понятно. Непонятно только одно - зачем старому владельцу покупать землю на аукционе и строить новую арену ?
Будет расширение нхл и они по 3 кругу продать планируют.
+1
-1
0
Ответ Пинающий Достоинства
Договорённость наверное, что если те построят арену, то купят дороже чем он купил….
Бывшему владельцу проще прокредитоваться в банке под залог клуба - ведь на многофункциональный центр ему не требуется миллиард, максимум 200-300 миллионов.
Ставки в банке ниже коммерческих/торговых ставок( я про обратный выкуп).
К тому же новый владелец профессионально занимается инвестициями в спорт.
0
0
0
Ответ AF
Будет расширение нхл и они по 3 кругу продать планируют.
НХЛ про расширение никак не намекала.
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Эх, и вот стоило из Виннипега сдёргивать франшизу ради такого?
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