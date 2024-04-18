Кучеров о 100 передачах за сезон: «Особенный момент. Мне повезло играть с отличными хоккеистами»
Никита Кучеров высказался о том, что достиг отметки 100 передач за сезон.
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.
Он стал 5-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.
«Это особенный момент. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха.
Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.
Остальная команда забила 247 голов. Из них 40% забиты с передач Никиты. Космос
-Я не забивал, я отдавал!
-А сколько отдал?
-Я отдавал, а они не забивали!!
"-Ребята, вы готовы к воскресенью?
- Да."