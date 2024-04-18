Кучеров о 100 передачах за сезон: «Особенный момент. Мне повезло играть с отличными хоккеистами»

Никита Кучеров высказался о том, что достиг отметки 100 передач за сезон.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

Он стал 5-м игроком в истории , достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

«Это особенный момент. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха.

Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.