Кучеров о 100 передачах за сезон: «Особенный момент. Мне повезло играть с отличными хоккеистами»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров высказался о том, что достиг отметки 100 передач за сезон.

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). На счету россиянина теперь 144 (44+100) балла в 81 игре.

Он стал 5-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 100 передач за сезон. Ранее это удалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

«Это особенный момент. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха.

Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент», – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

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20 комментариев
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Ахахахаха, Никита очень дипломатичен. Не сказал "я мог бы набрать и 120 передач, если бы не эти олухи"))
+64
-2
+62
Он так искренне радовался на скамейке. Сдержанно, как он любит, но прям светился весь. Поздравления и Никите, и команде!
+45
-1
+44
Тампа забила 291 гол, из них 44 Куч
Остальная команда забила 247 голов. Из них 40% забиты с передач Никиты. Космос
+38
0
+38
-Куч, ты скока забил?
-Я не забивал, я отдавал!
-А сколько отдал?
-Я отдавал, а они не забивали!!
+16
0
+16
Молодец Никита!!!Осталось ждать матча Эдмонтон-Колорадо.
+7
-1
+6
Куч могуч!
+3
-1
+2
Им повезло что они играют с Кучем в одной команде
+3
-1
+2
На своём стиле, уже без всяких улыбок, просто и скромно: не про себя, а про команду))
"-Ребята, вы готовы к воскресенью?
- Да."
+2
-1
+1
Никита Куч - по настоящему Могуч !
+1
0
+1
И им повезло с тобой. С отличным настроем Никита идет с командой в ПО.
+1
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скромняга)
+1
0
+1
А Стамескину-то как повезло! Кто ему еще столько голевых в большинстве бы выдал?
+2
-2
0
Мартен был хорош, но по классу все таки даже не близко к Кучу в прайме.
0
0
0
Ответ Radik_2.0
Тампа забила 291 гол, из них 44 Куч Остальная команда забила 247 голов. Из них 40% забиты с передач Никиты. Космос
офигеть, спасибо за стату !
0
0
0
Ответ Radik_2.0
Тампа забила 291 гол, из них 44 Куч Остальная команда забила 247 голов. Из них 40% забиты с передач Никиты. Космос
Тампа забила 288
0
0
0
Ответ Maasd4m
А Стамескину-то как повезло! Кто ему еще столько голевых в большинстве бы выдал?
Сан-Луи)
+1
-1
0
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