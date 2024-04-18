Крикунов о Фукале: «Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение. Я вообще думал сначала, что никакой травмы там нет»
Владимир Крикунов прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.
Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).
«Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение.
Я вообще думал сначала, что там никакой травмы нет, но так бывает», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
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