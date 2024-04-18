Крикунов о Фукале: «Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение. Я вообще думал сначала, что никакой травмы там нет»

Владимир Крикунов прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

Вратарь « » получил травму в столкновении с нападающим « » в первой игре серии плей-офф (0-4).

«Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение.

Я вообще думал сначала, что там никакой травмы нет, но так бывает», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.