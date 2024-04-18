Крикунов о Фукале: «Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение. Я вообще думал сначала, что никакой травмы там нет»

Теги Локомотив Трактор травмы Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

Вратарь «Трактора» Фукале получил травму в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым в первой игре серии плей-офф (0-4).

«Не думаю, что Шалунов специально это сделал, неудачное столкновение.

Я вообще думал сначала, что там никакой травмы нет, но так бывает», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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7 комментариев
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Было бы интересно узнать мнение Крикунова.если бы Робинсон.в игровом эпизоде.въехал в Исаева...
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Чем больше оправданий, тем больше сомнений
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Зачем мусолить одно и тоже. Новости из прошлого
Сейчас самый главный вопрос - Заварихин остаётся или нет?
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Шалунов специально хотел травмировать сам себя
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Был игровой момен.(несчастный случай,судьба, в спорте как и в жизни бывает всякое)
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И я думаю, зачем вспоминать уже... Лишний раз только провоцировать болельщиков на грубость... Все уже давно успокоились.. Одни в отпуске, другие в финале... Жизнь продолжается!!
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Специально 100%!!! И это сказалось. Позор!!!
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