Илья Карпухин: «Локомотив» можно назвать роботами в хорошем смысле. Их тяжело спровоцировать и вывести на эмоции»

Теги Салават Юлаев Локомотив Трактор травмы КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Илья Карпухин Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Илья Карпухин прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом» (0-4).

– «Локомотив» – системная команда, нам где-то не хватило эмоций. Тут можно несколько причин назвать – и травма Фукса [Зака Фукале] сильно ударила по эмоциональному фону команды. Мыло [Сергей Мыльников] хорошо отыграл, вопросов нет, но эмоций не хватало.

Вторая игра серии была ключевой, ее нужно было забирать. Мы играли лучше, но упустили момент. Пытались доставать эмоций, были эпизоды, но как-то не заводилось, и все это вылилось в такой результат.

– Почему не стали играть как с Уфой? Не хватило бойцовских качеств, духа. Только так можно было переломить серию – где-то жестко сыграть, подраться, тем самым завести команду, встряхнуть ее.

– «Локомотив» в хорошем смысле можно назвать роботами – их тяжело спровоцировать и вывести на эмоции. Они приезжают на пятак «потыкаться», мы хотели найти момент, но все эти попытки потерпели неудачу. Видимо, у них была конкретная установка никуда не лезть и не ввязываться ни во что такое.

Если сравнивать с Уфой, там тоже ребята на эмоциях, все были заряжены, поэтому в той серии эмоции и вышли на первый план, – сказал защитник «Трактора» Илья Карпухин.

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