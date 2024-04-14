Владельцу «Аризоны» дадут пять лет на строительство новой арены. НХЛ купит клуб за 1,2 млрд долларов и продаст владельцу «Юты Джаз»
Эллиотт Фридман рассказал, что НХЛ купит «Аризону» и продаст владельцу «Юты Джаз».
Ранее сообщалось, что руководство «Койотис» проинформировало игроков о переезде клуба в Солт-Лейк-Сити.
«Лига собирается купить «Койотис» за миллиард долларов, а у нынешнего владельца Алекса Меруэло появится срок на пять лет, чтобы доказать, что он может построить новую арену и выиграть аукцион на земельный участок. Это он должен сделать, чтобы доказать, что он может построить новую арену.
Затем лига продаст команду Юте и ее владельцу Райану Смиту за 1,2 миллиарда долларов», – сказал журналист Эллиотт Фридман.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли, как сообщается, около месяца назад встретились с группой владельцев «Койотис» и сообщили им, что они «могут стремиться к новой арене для клуба, но лига находится в таком положении, что не может позволить этой конкретной итерации команды двигаться дальше», – добавил Фридман.
после этого у Мерулло есть 5 лет на стройку и если все получится то при желании он вернет лярд лиге и та снова запилит команду в Аризоне по расширению
Написано абсолютно ужасно.
Можно написать на простом понятном русском языке ?
Право собственности переходит к НХЛ на 5 лет за рыночную стоимость.
Если старый владелец в срок успеет построить новую арену, соответствующую критериям лиги, команда вернётся к нему а деньги в лигу.
Если не успеет выполнить список требований, то команду выкупит у Лиги новый владелец.