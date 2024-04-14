Владельцу «Аризоны» дадут пять лет на строительство новой арены. НХЛ купит клуб за 1,2 млрд долларов и продаст владельцу «Юты Джаз»

Теги Аризона Билл Дэйли Гэри Беттмэн НХЛ Алекс Меруэло Эллиотт Фридман Райан Смит Хоккей

Эллиотт Фридман рассказал, что НХЛ купит «Аризону» и продаст владельцу «Юты Джаз».

Ранее сообщалось, что руководство «Койотис» проинформировало игроков о переезде клуба в Солт-Лейк-Сити.

«Лига собирается купить «Койотис» за миллиард долларов, а у нынешнего владельца Алекса Меруэло появится срок на пять лет, чтобы доказать, что он может построить новую арену и выиграть аукцион на земельный участок. Это он должен сделать, чтобы доказать, что он может построить новую арену.

Затем лига продаст команду Юте и ее владельцу Райану Смиту за 1,2 миллиарда долларов», – сказал журналист Эллиотт Фридман.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли, как сообщается, около месяца назад встретились с группой владельцев «Койотис» и сообщили им, что они «могут стремиться к новой арене для клуба, но лига находится в таком положении, что не может позволить этой конкретной итерации команды двигаться дальше», – добавил Фридман.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?

8 комментариев
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Ничего не понял,можно разжевать
+17
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+16
Лига покупает команду за 1 млрд. Нынешний владелец за 5 лет должен доказать, что может построить арену. После этого лига продаст команду в Юту. ... не понял, но очень интересно.
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Ответ Vasilyev
Лига покупает команду за 1 млрд. Нынешний владелец за 5 лет должен доказать, что может построить арену. После этого лига продаст команду в Юту. ... не понял, но очень интересно.
Типа щас команда уедет в Юту
после этого у Мерулло есть 5 лет на стройку и если все получится то при желании он вернет лярд лиге и та снова запилит команду в Аризоне по расширению
+9
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Какой то набор слов ...
Написано абсолютно ужасно.
Можно написать на простом понятном русском языке ?
+3
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Ответ Максим Макеев
Типа щас команда уедет в Юту после этого у Мерулло есть 5 лет на стройку и если все получится то при желании он вернет лярд лиге и та снова запилит команду в Аризоне по расширению
Думаю, что это просто вежливость от Гэри по отношению к владельцу Финикса. Если команда покинет Аризону, то уже никто и никогда не станет там разрешать/инвестировать в новый стадион.
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в заголовке ошибка. за 1 млрд долларов.
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Зачем тогда Аризоне дворец спорта строить если в Юту команду? И зачем владельцу Юты 200 лямов переплачивать?
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Всё просто.

Право собственности переходит к НХЛ на 5 лет за рыночную стоимость.

Если старый владелец в срок успеет построить новую арену, соответствующую критериям лиги, команда вернётся к нему а деньги в лигу.

Если не успеет выполнить список требований, то команду выкупит у Лиги новый владелец.
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