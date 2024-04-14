Владельцу «Аризоны» дадут пять лет на строительство новой арены. НХЛ купит клуб за 1,2 млрд долларов и продаст владельцу «Юты Джаз»

Эллиотт Фридман рассказал, что НХЛ купит «Аризону» и продаст владельцу «Юты Джаз».

Ранее сообщалось, что руководство «Койотис» проинформировало игроков о переезде клуба в Солт-Лейк-Сити.

«Лига собирается купить «Койотис» за миллиард долларов, а у нынешнего владельца Алекса Меруэло появится срок на пять лет, чтобы доказать, что он может построить новую арену и выиграть аукцион на земельный участок. Это он должен сделать, чтобы доказать, что он может построить новую арену.

Затем лига продаст команду Юте и ее владельцу Райану Смиту за 1,2 миллиарда долларов», – сказал журналист Эллиотт Фридман.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли, как сообщается, около месяца назад встретились с группой владельцев «Койотис» и сообщили им, что они «могут стремиться к новой арене для клуба, но лига находится в таком положении, что не может позволить этой конкретной итерации команды двигаться дальше», – добавил Фридман.

«Аризона» переезжает в Солт-Лейк-Сити. Почему и что дальше?