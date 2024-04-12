Тренер «Аризоны» о возможном переезде в Юту: «Слух появился 24 января – в этот день началась 14-матчевая серия поражений. Это сильно повлияло на команду»

Главный тренер «Аризоны» оценил влияние слухов о переезде в Юту на команду.

Ранее стало известно, что «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 18 апреля.

Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены. В этом сезоне «Аризона» играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.

«Первый раз слухи о переезде появились 24 января, и именно в этот день у нас началась 14-матчевая полоса неудач, так что мы не можем делать вид, что это не повлияло на нашу команду.

К сожалению, это сильно повлияло на наш сезон. В тот момент мы не справились с этим», – сказал главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи.

Клуб из Глендейла занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 73 очка в 79 матчах.