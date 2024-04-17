Журавлев о Билялетдинове: «Жесткий тренер, но любой тренер должен быть таким. Не видел от него закрытости, с ним всегда можно пообщаться»

Даниил Журавлев рассказал о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Вы застали два сезона Билялетдинова в « ». Он как-то поменялся во втором сезоне относительно первого?

– В плане тактики и хоккея – нет, мы играли примерно в одно и то же. В плане общения с игроками Зинэтула Хайдярович никак не изменился. Просто в сезоне-2022/23 смена главного тренера дала нам эмоциональный подъем, а в этом году эти меры не сработали.

– Что говорил , когда счет в серии с «Автомобилистом» был 0-3?

– Он говорил, чтобы мы продолжали играть в свой хоккей. Местами мы действовали хорошо, просто не могли победить.

– Каким вам показался Билялетдинов за полтора года под его руководством?

– Очень требовательным. Конечно, Зинэтула Хайдярович – жесткий тренер, но любой тренер должен быть жестким – без этого никуда. Но я не видел от него закрытости, с ним всегда можно пообщаться.

– Что он больше всего хочет от защитников?

– Конечно же, чтобы мы не пропустили гол. Если говорить в целом, то начать атаку, отобрать шайбу. Если ты подключаешься в атаку, то нужно делать это с умом, не нужно подключаться, если этого не требует ситуация. Мы старались делать все, что он нам скажет.

– То есть защитник может поехать за чужие ворота?

– Если к этому располагает ситуация. То есть, если ты создашь момент и не подведешь команду. Если ты пойдешь в нападение на эмоциях, то, конечно же, это приведет к контратаке. В таком случае он может наругать, – сказал защитник «Ак Барса».