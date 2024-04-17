Журавлев о Билялетдинове: «Жесткий тренер, но любой тренер должен быть таким. Не видел от него закрытости, с ним всегда можно пообщаться»
Даниил Журавлев рассказал о работе с Зинэтулой Билялетдиновым.
– Вы застали два сезона Билялетдинова в «Ак Барсе». Он как-то поменялся во втором сезоне относительно первого?
– В плане тактики и хоккея – нет, мы играли примерно в одно и то же. В плане общения с игроками Зинэтула Хайдярович никак не изменился. Просто в сезоне-2022/23 смена главного тренера дала нам эмоциональный подъем, а в этом году эти меры не сработали.
– Что говорил Билялетдинов, когда счет в серии с «Автомобилистом» был 0-3?
– Он говорил, чтобы мы продолжали играть в свой хоккей. Местами мы действовали хорошо, просто не могли победить.
– Каким вам показался Билялетдинов за полтора года под его руководством?
– Очень требовательным. Конечно, Зинэтула Хайдярович – жесткий тренер, но любой тренер должен быть жестким – без этого никуда. Но я не видел от него закрытости, с ним всегда можно пообщаться.
– Что он больше всего хочет от защитников?
– Конечно же, чтобы мы не пропустили гол. Если говорить в целом, то начать атаку, отобрать шайбу. Если ты подключаешься в атаку, то нужно делать это с умом, не нужно подключаться, если этого не требует ситуация. Мы старались делать все, что он нам скажет.
– То есть защитник может поехать за чужие ворота?
– Если к этому располагает ситуация. То есть, если ты создашь момент и не подведешь команду. Если ты пойдешь в нападение на эмоциях, то, конечно же, это приведет к контратаке. В таком случае он может наругать, – сказал защитник «Ак Барса».