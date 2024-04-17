Журавлев о вылете «Ак Барса» в первом раунде: «Было опустошение, но сейчас уже отошел. Нельзя ведь всю жизнь горевать, нужно двигаться дальше»

Даниил Журавлев высказался о вылете «Ак Барса» в первом раунде плей-офф.

Казанский клуб проиграл «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4).

– «Ак Барс» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от « ». Отошли ли от этого поражения?

– Да, лично я отошел – сейчас уже могу смотреть матчи других команд. Когда вылетели из Кубка Гагарина, то было очень неприятно. Но что еще делать? Нельзя ведь всю жизнь горевать из-за этого, нужно двигаться дальше. «Автомобилист» – сильная команда, с которой у нас была хорошая серия. Вроде играли нормально, но проиграли. Считаю, что первые два матча стали решающими.

– Что в эмоциональном плане вам тяжелее далось: поражение от ЦСКА в седьмом матче финала Кубка Гагарина или вылет в первом раунде?

– Вылететь в первом раунде намного сложнее. По окончании серии было опустошение, не понимал, что сезон так рано закончен. Для «Ак Барса» очень непривычно вылетать на столь ранних стадиях.

– В чем так силен «Автомобилист»?

– У них очень хорошая оборона, у которой нет проблем с дисциплиной. Если же они удаляются, то отлично показывают себя в меньшинстве. «Автомобилист» играет в свой хоккей и здорово обороняется.

– Перед серией все рассматривали «Ак Барс» как фаворита. Была ли с вашей стороны недооценка соперника?

– Нет. У нас были собрания, мы разбирали их сильные стороны. Но это плей-офф, все выходят и показывают лучший хоккей, потому что впереди самое вкусное. В таких случаях недооценки не может быть.

– Удивлены ли, что «Автомобилист» играл в полуфинале Кубка Гагарина?

– Я удивился, что они прошли СКА. Да, с одной стороны, это было неожиданно. Но смотришь, как они играли, и думаешь, что все было по делу. «Автомобилист» побеждал командой и это самое главное, – сказал защитник « ».