Журавлев о Макаре: «Уникальность в том, что он работает перед тренировкой, во время и после нее. Кэйл делает большой акцент на нюансах»

Даниил Журавлев рассказал, что делает Кэйла Макара уникальным защитником.

Россиянин ранее играл в системе «Колорадо».

– По окончании сезона-2021/22 вы уехали в «Колорадо». «Ак Барс» хотел вас оставить?

– У меня было предложение от клуба, но я хотел попробовать свои силы в НХЛ. Получилось, что я уехал рано, но ничего страшного не произошло: вернулся – получаю игровое время здесь.

В том году дошли до финала, в этом мало что получилось. Ничего, будем работать, чтобы в следующем сезоне выиграть Кубок.

– Вы успели потренироваться с основой «Колорадо»?

– Да, это было на предсезонной подготовке. Я сыграл два матча, а после меня отправили в фарм-клуб. Там я начал сезон и оттуда вернулся в «Ак Барс».

– В какой момент вы поняли, что пора домой?

– В ноябре. Я играл в третьей паре защитников, время на льду у меня было, но не так много. Например, игроки первой пары получали гораздо больше времени, чем мы.

Понимал, что так я и просижу весь сезон в третьей паре – какого-то личностного развития я в этом не видел. Тогда и решил, что до дедлайна нужно вернуться в «Ак Барс».

– Вы говорили, что Кэйл Макар из «Колорадо» – сильнейший защитник мира. Что делает его уникальным?

– Уникальность в том, что он работает перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Он прокачивает свои скиллы, большое внимание уделяет мелким деталям. Во время игры их не так просто заметить, но на деле они очень важны.

Например, тебе шайба прилетает в коньки, ты должен ее обработать так, чтобы быстро отдать пас или тут же бросить. Именно над этим движением он лично занимается с тренерами. Кэйл делает большой акцент на нюансах, в чем оказывается прав.

– В России есть защитник типажа Макара?

– Мне кажется, что нет. Сложно с ним кого-то сравнить, – сказал защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.