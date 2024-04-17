Журавлев о Макаре: «Уникальность в том, что он работает перед тренировкой, во время и после нее. Кэйл делает большой акцент на нюансах»

Теги Ак Барс Колорадо НХЛ КХЛ Кэйл Макар Даниил Журавлев Хоккей

Даниил Журавлев рассказал, что делает Кэйла Макара уникальным защитником.

Россиянин ранее играл в системе «Колорадо».

– По окончании сезона-2021/22 вы уехали в «Колорадо». «Ак Барс» хотел вас оставить?

– У меня было предложение от клуба, но я хотел попробовать свои силы в НХЛ. Получилось, что я уехал рано, но ничего страшного не произошло: вернулся – получаю игровое время здесь.

В том году дошли до финала, в этом мало что получилось. Ничего, будем работать, чтобы в следующем сезоне выиграть Кубок. 

– Вы успели потренироваться с основой «Колорадо»?

– Да, это было на предсезонной подготовке. Я сыграл два матча, а после меня отправили в фарм-клуб. Там я начал сезон и оттуда вернулся в «Ак Барс».

– В какой момент вы поняли, что пора домой?

– В ноябре. Я играл в третьей паре защитников, время на льду у меня было, но не так много. Например, игроки первой пары получали гораздо больше времени, чем мы.

Понимал, что так я и просижу весь сезон в третьей паре – какого-то личностного развития я в этом не видел. Тогда и решил, что до дедлайна нужно вернуться в «Ак Барс». 

– Вы говорили, что Кэйл Макар из «Колорадо» – сильнейший защитник мира. Что делает его уникальным?

– Уникальность в том, что он работает перед тренировкой, во время тренировки и после тренировки. Он прокачивает свои скиллы, большое внимание уделяет мелким деталям. Во время игры их не так просто заметить, но на деле они очень важны.

Например, тебе шайба прилетает в коньки, ты должен ее обработать так, чтобы быстро отдать пас или тут же бросить. Именно над этим движением он лично занимается с тренерами. Кэйл делает большой акцент на нюансах, в чем оказывается прав. 

– В России есть защитник типажа Макара?

– Мне кажется, что нет. Сложно с ним кого-то сравнить, – сказал защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.

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1 комментарий
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А вот Журавль не работает даже во время матчей
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