Даниил Журавлев: «Радулов всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть. Он старается поднять градус, вывести игроков на эмоции. От этого бывают как плюсы, так и минусы»
Даниил Журавлев высказался об игре с Александром Радуловым.
– Как часто вам «пихает» Александр Радулов?
– Он всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть.
Я ведь в том сезоне приехал в команду только осенью, а затем прочувствовал это на себе. Сейчас я к этому привык, могу на это никак не отвечать.
– Слова Радулова помогают завести команду?
– Конечно. Он старается поднять градус в команде, вывести игроков на эмоции. Иногда это нужно, иногда бывает излишне. Поэтому от этого бывают как плюсы, так и минусы, – сказал защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.
А вот от другого игрока - чаще скорее всего отрицательно.