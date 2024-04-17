Даниил Журавлев: «Радулов всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть. Он старается поднять градус, вывести игроков на эмоции. От этого бывают как плюсы, так и минусы»

Даниил Журавлев высказался об игре с Александром Радуловым.

– Как часто вам «пихает» ?

– Он всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть.

Я ведь в том сезоне приехал в команду только осенью, а затем прочувствовал это на себе. Сейчас я к этому привык, могу на это никак не отвечать.

– Слова Радулова помогают завести команду?

– Конечно. Он старается поднять градус в команде, вывести игроков на эмоции. Иногда это нужно, иногда бывает излишне. Поэтому от этого бывают как плюсы, так и минусы, – сказал защитник « » Даниил Журавлев.