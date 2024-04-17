Даниил Журавлев: «Радулов всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть. Он старается поднять градус, вывести игроков на эмоции. От этого бывают как плюсы, так и минусы»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Даниил Журавлев Хоккей

Даниил Журавлев высказался об игре с Александром Радуловым.

– Как часто вам «пихает» Александр Радулов?

– Он всем «пихает», к этому просто нужно привыкнуть.

Я ведь в том сезоне приехал в команду только осенью, а затем прочувствовал это на себе. Сейчас я к этому привык, могу на это никак не отвечать. 

– Слова Радулова помогают завести команду?

– Конечно. Он старается поднять градус в команде, вывести игроков на эмоции. Иногда это нужно, иногда бывает излишне. Поэтому от этого бывают как плюсы, так и минусы, – сказал защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев.

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4 комментария
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Радулов слишком много на себя берет. Вот ему точно тренером никогда не быть. Интеллекта не хватит. В хоккее эмоции значат очень много, а интеллект ещё больше. Так вот у Радулова его нет.
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Игроки лучше воспринимают "пихания" от тренера.
А вот от другого игрока - чаще скорее всего отрицательно.
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+4
В АК барсе допихался. По игре, в последнем сезоне, столько брака ни от одного игрока в АК барсе не было, сколько от него. Себе бы пихать начал уже, а не партнёрам.
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этот пихун от сатаны! ну лицо даже оттуда! от него только негатив, разложение коллективов! может ему за это платят? хотя платят и просто, он же оттуда приехал)
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