Министр спорта Татарстана: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом – в «Ак Барс», тренером»
Министр спорта Татарстана уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.
38-летний капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
После победы над «Филадельфией» (2:1) «Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024.
«Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее.
Поэтому уверен, Овечкин рано или поздно побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом – в «Ак Барс», тренером», – с улыбкой сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
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