Министр спорта Татарстана: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом – в «Ак Барс», тренером»

Теги Ак Барс Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Владимир Леонов Политика Матч ТВ Хоккей

Министр спорта Татарстана уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

После победы над «Филадельфией» (2:1) «Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

«Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее.

Поэтому уверен, Овечкин рано или поздно побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом – в «Ак Барс», тренером», – с улыбкой сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов

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35 комментариев
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Ответ Chestnutrevan
Баскетбольное, так ошибится конечно
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Понятно, что он динамовец. Но как-то с течением времени забылось, что он в своё время как-то подписывал предварительный контракт с Авангардом)
+8
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+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Баскетбольное, так ошибится конечно
+5
-1
+4
влажные мечты татарского хана
+5
-2
+3
Ответ ВОЛКОДАВ
как бы помягче выразиться о путинтим бое...
А зачем мягко ты же мужчина выйди с плакатом и скажи что бы не здесь прятаться а публично заяви о себе .
+5
-2
+3
отличный у него контроль питания, пол сезона московские котлеты и сосиски в себе возил , чуть под лед не провалился
+1
0
+1
Ответ ВОЛКОДАВ
Не то что с плакатом, я бы ему в лицо плюнул. Да себе дороже выйдет, знаем, в каком гетто живём. А ты типо поумничать решил?
Путин молодец лучший президент в мире, за Крым за Донбасс огромное спасибо, что бы было с Россией , а ты мне мышку напоминаешь которая под лавочкой живёт .
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Комментарий удален пользователем
Ответ александр красноярский
А зачем мягко ты же мужчина выйди с плакатом и скажи что бы не здесь прятаться а публично заяви о себе .
Не то что с плакатом, я бы ему в лицо плюнул. Да себе дороже выйдет, знаем, в каком гетто живём. А ты типо поумничать решил?
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Ответ Hola Hola
Наверное, к тому, что нет ничего невозможного. И вариант, озвученный Леоновым, вполне реален. На самом деле, не стоит рисовать себе заранее какую-то определенную картину мира, чтобы не разочаровываться. Ничто не предопределено. Сейчас тут многие пишут, мол ха-ха, влажные мечты, всем понятно, что Саня в Динамо будет. А потом приезжает Саня, подписывает контракт с условным Ак Барсом, и начинается: как тренер он никакой; провалится в Ак Барсе; гонщик за баблом; предатель и т.д.
Да все, кто плюс минус давно болеют за Д, знают цену спортивной преданности и никаких иллюзий не питают. Тот же Овечкин мог оказаться во время последнего локаута в ЦСКА. Харитонов поиграл в омске. Никулин, Терещенко и та плеяда, что ушла за Биллом, лучшие годы провели не в Динамо, хоть и все вернулись в итоге. Даже Ерема уходил в Ак Барс.
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Ответ strelok16
Для тех кто пишет бред в комментах, если что это в шутку было сказано, что Саня будет тренером Ак Барса)) все прекрасно понимают, что он в системе Динамо будет
А что уже буки ставки принимают!?
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Ответ ErZh
там вроде до рождения клуб был выбран
Называется Госдума)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
🏀
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Ответ Chestnutrevan
Баскетбольное, так ошибится конечно
Неожиданно что забыл (
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Каким ещё тренером? В Думу, батенька, в Думу!
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Далеко не факт что из него получится хороший тренер.
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упал ему ваш окбарз на одно место..
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"Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее" (с) Сейчас всякие министры могут без проблем сохранять свои посты, при этом бухая, воруя, неся всякую хрень в медиа пространство. Что ты вообще можешь знать о профессиональном спорте?
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Я думаю после завершения карьеры я думаю у него предложений и в НХЛ достаточно будет.
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