Министр спорта Татарстана уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Гретцки.

38-летний капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

После победы над «Филадельфией» (2:1) «Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

«Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее.

Поэтому уверен, Овечкин рано или поздно побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом – в «Ак Барс», тренером», – с улыбкой сказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Победа «Вашингтона» – в эмоциях Овечкина. Как Великий встретил выход в плей-офф