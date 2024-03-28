Коваленко не тренируется с фарм-клубом «Колорадо» из-за травмы. Сроки восстановления игрока пока неизвестны

Николай Коваленко пропустит неопределенный срок из-за травмы ноги.

Ранее сообщалось, что российский нападающий уехал в расположение «Колорадо» с повреждением связок колена. После прибытия Коваленко отправили в фарм-клуб для восстановления.

«Он продолжает работать с медицинским персоналом и тренером по силовой и физической подготовке. Мы хотим убедиться, что он достаточно здоров и его состояние стабильно, прежде чем он сможет выйти на лед.

Как только он сможет выйти на лед, мы разработаем план его возвращения в игру», – сообщает главный тренер команды АХЛ «Колорадо Иглз» Аарон Шниклот.

В прошедшем регулярном Фонбет чемпионате КХЛ 24-летний Коваленко сыграл 42 матча в составе «Торпедо» и набрал 34 (11+23) очка.

В плей-офф форвард провел пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.