Овечкин разделил 5-е место в истории НХЛ по голам за сезон в 38+ лет. Лидирует Горди Хоу – 44 шайбы в 40 лет

Александр Овечкин стал 5-м в истории НХЛ по числу шайб за сезон в 38 и более лет.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1.

Александр Овечкин забросил первую шайбу в игре. Этот гол стал для него 31-м в этом сезоне.

Российский игрок разделил пятое место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 38 и более лет. Он занимает эту позицию с Джонни Бьюсиком (31 шайба в 38 лет), Теему Селянне (31 гол в 40 лет) и Горди Хоу (31 шайба в 41 год).

38-летнего форварда опережают Джонни Бьюсик (36 голов в 40 лет), Бретт Халл (37 шайб в 38 лет) и Горди Хоу (39 голов в 39 лет, 44 шайбы в 40 лет).