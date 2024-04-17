Овечкин разделил 5-е место в истории НХЛ по голам за сезон в 38+ лет. Лидирует Горди Хоу – 44 шайбы в 40 лет

Теги рейтинги Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Бретт Халл Горди Хоу Джонни Бьюсик Хоккей

Александр Овечкин стал 5-м в истории НХЛ по числу шайб за сезон в 38 и более лет.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1. 

Александр Овечкин забросил первую шайбу в игре. Этот гол стал для него 31-м в этом сезоне.

Российский игрок разделил пятое место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 38 и более лет. Он занимает эту позицию с Джонни Бьюсиком (31 шайба в 38 лет), Теему Селянне (31 гол в 40 лет) и Горди Хоу (31 шайба в 41 год).

38-летнего форварда опережают Джонни Бьюсик (36 голов в 40 лет), Бретт Халл (37 шайб в 38 лет) и Горди Хоу (39 голов в 39 лет, 44 шайбы в 40 лет).

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19 комментариев
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в следующем году надо 45 забивать )
+14
-1
+13
Ответ Павел Зарубин
Как Хоу умудрился в то время столько забить, это он такой зверь или соперники были слабые? Я так понимаю, видео игр того сезона найти негде, а было бы очень любопытно посмотреть.
Расширение лиги. 5-6 новых команд завезли — половину от голов тех лет Хоу им и отгрузил.
+5
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+5
Ответ zamzam
Только играли они немного не недавно)
Из свежего - есть Ягр и 27 шайб в 43 года.
+6
-1
+5
Ответ Павел Зарубин
Как Хоу умудрился в то время столько забить, это он такой зверь или соперники были слабые? Я так понимаю, видео игр того сезона найти негде, а было бы очень любопытно посмотреть.
В 68 в НХЛ добавили шесть днищ: Питтсбург, Миннесоту, Филадельфию, Сент-Луис, Лос-Анджелес и Окленд. И Хоу, до этого сезона забивавший по 25+, выдал "умопомрачительные" 39 и 44
+9
-5
+4
Смотря на статистику Гордится Хоу и Бретта Халла - у Овечкина все впереди.
+4
-1
+3
В следующем сезоне Овечкину хватит и 42)
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Смотря на статистику Гордится Хоу и Бретта Халла - у Овечкина все впереди.
Халл последние 50 в 29, последние 40 в 32. 37 в 38 на этом фоне вопрос на 5 баксов в кто хочет стать миллионером.
На фоне Овечкина явно меркнет
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+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Смотря на статистику Гордится Хоу и Бретта Халла - у Овечкина все впереди.
Только играли они немного не недавно)
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+2
Ответ Splin
Комментарий скрыт
Как считали ? 1016 - НХЛ, 26 - сборная, 56 - ВХА, в сумме 1098. Тогда у Ови. 925 - НХЛ, 57 - Динамо, 45 - сборная, в сумме - 1027. Надо ещё Хоу и Ягра посмотреть.
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Нельзя было указать количество матчей?
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Ответ Lina Starkova
Как считали ? 1016 - НХЛ, 26 - сборная, 56 - ВХА, в сумме 1098. Тогда у Ови. 925 - НХЛ, 57 - Динамо, 45 - сборная, в сумме - 1027. Надо ещё Хоу и Ягра посмотреть.
брали все, с детсва, ну как начал карапузом в турнирах
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Ответ Splin
брали все, с детсва, ну как начал карапузом в турнирах
Если не учитывать уровень турниров, то в золотые годы Гретцки в чемпионате Великобритании играл такой хоккеист Тони Хэнд. У было например 105+111 в сезоне из 35 матчей. За карьеру только в чемпионате (без плей-офф, кубка и сборной) 1081+1918 за 964 игры.
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Да всё!🤯считайте что побил он рекорд уже,у Сани здоровья как у «Быка» ,не в след сезоне так через сезон…сомнений нет!
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Ответ zamzam
Только играли они немного не недавно)
Халл из рад относительно недавно: последний сезон у него был, если не ошибаюсь, 2003/2004
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Бьюсик и Хоу прекрасно показывают,что после 37-38 лет даже старея можно забить больше. Жду в следующем сезоне от Сани 45)
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Как Хоу умудрился в то время столько забить, это он такой зверь или соперники были слабые? Я так понимаю, видео игр того сезона найти негде, а было бы очень любопытно посмотреть.
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Дождёмся Сашиных 40 лет и посмотрим, чем он сможет нас удивить в этом плане или не сможет! А Хоу в свои 40 44 шайбы, конечно впечатляет!)
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