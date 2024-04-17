Спенсер Карбери: «Вашингтон» не будет доволен лишь появлением в плей-офф. Хотим выложиться по максимуму и показать, на что способны»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери оценил перспективы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1 и вышли в плей-офф.

Их соперником в первом раунде Кубка Стэнли станет «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я знаю, что команда не собирается довольствоваться лишь появлением в плей-офф. Мы хотим выложиться по максимуму и показать, на что способны – сыграть хорошо во всех матчах, в соответствии с нашими стандартами.

Узнаем, будет ли этого достаточно, чтобы выиграть несколько игр и одолеть соперника», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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24 комментария
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Они в регулярке сыграли 2/2 - по одной крупой победе (5-1 и 4-0) и две с разницей в одну шайбу. Так с чего здесь будет игра в одну калитку? Тампа отлетала Коламбусу побив все рекорды, прошлогодний Бостон...
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Говорящий карбюратор
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Вашингтону нечего терять, рейнджерам будет тяжело. Я бы на места Лавалетта постриг бы наголо заново Панару и плюсом Зибу с Шести.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
50/50. Зависит от того, на сколько игр хватит запала, и заиграет ли у рэйнджеров, если серия уйдёт в шестую игру. Я бы сказал, что шансы у Кэпс не самые худшие из всей восьмёрки на Востоке.
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Комментарий удален пользователем
Лысый шарлатан хлопнет Лави на его же багаже?
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Продолжай свою химию, реаниматор! Уверен, больше так отжечь — не сможет никто во всей НХЛ! Что называется — нашли друг друга. А что? А вдруг!
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Ответ Сергей Орлов
50/50?) Там вынос тела будет, 4-1 максимум.
Ну, в прошлом сезоне - у Флориды против Бостона было не больше шансов, чем сейчас у Вашиков с Рейнджерами😉
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