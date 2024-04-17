Спенсер Карбери: «Вашингтон» не будет доволен лишь появлением в плей-офф. Хотим выложиться по максимуму и показать, на что способны»

Спенсер Карбери оценил перспективы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» со счетом 2:1 и вышли в плей-офф.

Их соперником в первом раунде Кубка Стэнли станет «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я знаю, что команда не собирается довольствоваться лишь появлением в плей-офф. Мы хотим выложиться по максимуму и показать, на что способны – сыграть хорошо во всех матчах, в соответствии с нашими стандартами.

Узнаем, будет ли этого достаточно, чтобы выиграть несколько игр и одолеть соперника», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.